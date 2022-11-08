蔡英文軍禮、國宴款待　聖克里斯多福總理：續替台灣發聲

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蔡英文提到，德魯本身是醫學專家，也曾在2014年來台出席「台灣全球健康論壇」，和世界各地的官員及專家學者針對「如何改善全球醫療與衛生困境」，進行意見交流。這一次，德魯也會和我國衛福部就如何建立全民健保的相關議題，深度交換意見。她相信，這不僅能讓雙方合作開啟新的里程碑，也能為兩國人民創造更多的福祉。
蔡英文表示，台灣和聖克里斯多福及尼維斯都是農漁產豐富的海洋國家，都有許多美味的佳餚。像是聖克里斯多福及尼維斯的「風味南瓜粽」、「經典什錦飯」等等，都是很受歡迎的國民美食；在台灣也有許多外型相似，但風味不同的料理。今天，自己也準備了許多經典料理，希望讓貴賓透過美食，感受台灣豐富多元的文化。
德魯致詞時表示，訪團十分感謝蔡英文與台灣政府的邀訪、款待及安排的精彩行程，相信此行一定會有豐碩的成果。在稍早的軍禮歡迎當中，儀隊整齊劃一的動作令他印象深刻。訪團會持續珍惜這些深化兩國夥伴關係與邦誼的珍貴時刻。
德魯總理指出，與台灣建交至今已過了將近40年。這些年來以務實的合作，不斷強化邦誼。兩國的邦誼非比尋常，建立在民主、良善治理、人權與法治等共享價值的基礎上，未來將持續強化雙邊關係。
德魯重申，克國政府對進一步強化與台灣40年來，辛苦打造出來的邦誼意志堅定。他們會持續為台灣向國際社會發聲，呼籲國際社會承認台灣能扮演的角色；而在努力達成發展目標的同時，幫助國際社會解決各式各樣的問題與挑戰。最近在第72屆聯合國大會總辯論期間，他有幸能夠在聯合國的全球平台向國際社會強調上述重點。
德魯強調，全球疫情教導了大家，孤立別人會阻止自己達成想要的成果，唯有合作與對話才能成功。此外，病毒不分國界，唯有區域與國際合作，才能解決全球的問題。
德魯說，在稍早的會晤中，討論的幾個重點都攸關接下來數十年的經濟發展。兩國將持續投資人力資源，因為人力資源是最大的資源；此外，將持續透過農業多角化來關注糧食安全議題；而國民健康是國家的財富，因此也將持續關注醫衛建設，並運用資通訊平台來強化製造業量能。在推動發展的同時，兩國也會關注永續議題。如果經濟活動破壞了環境與國民的生存，那麼經濟發展也是枉然。
最後，德魯再次感謝蔡英文邀請訪團來台訪問，並進行有意義的對話，他也誠摯邀請蔡英文未來能率團訪問克國，「我們不但是您的好朋友，也是永遠的朋友」。