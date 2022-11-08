偶像助陣小鎮沸騰！吳怡農、侯友宜驚喜現身南投車掃拜票

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吳怡農說，大家都期待民主制度更好、更健康正向，不希望抹黑、扭曲、攻擊、對立及仇恨，但現在太多政治操作都在玩這套，令多數人感到失望。他強調民眾希望看到政見，看到候選人為人民服務，而不是把選舉、公職當成家族企業來經營。他強調要擴大政治參與，就需要更多年輕人投入，呼籲民眾支持18歲公民權修憲案，讓台灣跟上世界潮流。
蔡培慧透露，自己認識同在社會學界的吳怡農父親吳乃德，他是非常優秀的社會學家前輩。也很敬佩吳怡農擔起責任從美國回台服役，更願意回到台灣長期工作。對於新北市長侯友宜同一時間來到南投，為對手許淑華掃街，她喊話侯友宜「來到南投一定要告訴林明溱、許淑華，黑道治縣是什麼意思，還有我們要怎麼防堵黑金結構。」
新北市長侯友宜下午2時現身前，熱情民眾早已擠滿許淑華林孟麗竹山聯合競選總部。侯友宜表示，自己4年前當選新北市長後，即到南投向縣長林明溱請教觀光休閒產業發展的經驗，新北市和南投縣農產品長期合作，透過縣市治理的交流，讓南投跟新北共好。他肯定許淑華一定能延續林縣長在觀光、青農回流及社會福利的好成績。
許淑華表示，侯友宜和林明溱都是把重心放在民眾身上的好首長，未來她會循著前人腳步，努力為鄉親打拼，也會與新北合作，發揮南投優勢互補，給大家一個「宜居新南投」。一行人於行程結束後特別至竹山正覺寺參香，被爭睹侯友宜的民眾擠到寸步難行。