問《黑豹2》戲裡戲外巨變！女主角跳針：不曉得怎麼回答

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女黑豹」一角。不過2020年飾演《黑豹》的主角查德威克鮑斯曼因罹患大腸癌病逝，劇組不得不改變原本故事走向，在《黑豹2》當中一樣安排國王帝查拉因病辭世，身為公主的舒莉因此必須承擔更多責任；戲裡戲外這樣的人生轉折，讓莉蒂西亞萊特如何調適？莉蒂西亞聽到問題驚慌的跳針表示：「我不知道該如何回答...」
再問到舒莉在第一部《黑豹》電影裡少有展現格鬥技巧，這一集《黑豹2》有沒有新蛻變？莉蒂西亞有沒有接受訓練讓自己更上一層樓？莉蒂西亞一樣看似有口難言，甚至直接閉起雙眼陷入沈思，隨後話鋒一轉表示說：「我來聊聊科技方面好了！」
莉蒂西亞表示自己很喜歡舒莉的思維，覺得她聰明才智驚人： 「舒莉的發明一直在不停成長。在第一部電影中，我們看到她玩科技玩得多開心；下一部電影，她雖然悲痛欲絕，但仍堅持在實驗室裡不停發明新科技。所以我很期待大家看到哪些新科技的應用來保護這個國家。」
而預告中也出現了一位全新角色—天才發明少女「鋼鐵心」莉莉威廉斯，將與舒莉聯手拯救這一次瓦干達陷入的危機。《黑豹2》當中莉莉威廉斯所打造出來的「鋼鐵裝」與鋼鐵人相似，因此也被形容是「鋼鐵人的接班人」，同時為漫威電影宇宙第五階段鋪陳出「年輕復仇者」。
莉蒂西亞也預告未來在Disney+上推出單獨的「鋼鐵心」影集當中，觀眾可以期待兩個女生有更多火花，並呼籲粉絲「先來看《黑豹2》兩位天才少女的互動」。這部漫威電影宇宙第四階段最終章、同時也是第五階段序曲的《黑豹2：瓦干達萬歲》，將於台灣時間11月9日搶先全美上映。