3 Q哥陪同王宣貿掃街拜票 直誇鹽水意麵人間美味

台南市第一選區（新營、柳營、鹽水、白河、東山、後壁），綽號「安全帽」的市議員候選人王宣貿，今 (8) 日上午在前立委陳柏惟「 3Q 哥」及柳營農會總幹事陳右欣陪同下，前往柳營代天院參拜。之後陳柏惟陪同王宣貿在大新營地區掃街，民眾驚見「３Ｑ哥」站在宣傳車上十分開心。陳柏惟說，王宣貿畢業於中正大學政研所，學有專精，他之所以會幫王宣貿輔選，是因為王宣貿是一位對政治相當具有熱忱的新人，過去８年在基層服務的經驗累積了政治實力，是一位難得的優秀人選，請年底選舉鄉親一定要全力支持他。

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▲前立委陳柏惟「3Q哥」今日陪同台南第一選區市議員候選人王宣貿前往柳營代天院參拜（圖／記者林怡孜攝，2022,11,08）

陳柏惟與王宣貿 2 人交情不錯，陳柏惟一年前台中苦行時，當時擔任立委蔡易餘辦公室助理的王宣貿，特地從趕到台中陪同３Ｑ哥苦行一周， 2 人因而建立革命情感。這次王宣貿回台南參選第一選區市議員，陳柏惟也不斷鼓勵王宣貿堅持參政理念，努力打拼。

２人掃街後隨後又趕到鹽水武廟參拜，並和武廟管理人林益仁閒話家常。陳柏惟說，他第一次來到台南鹽水，鹽水除了蜂炮相當有名氣外，鹽水意麵也相當出名。陳柏惟好奇地向林益仁詢問「鹽水意麵為何叫「意麵」？」，經林益仁解釋，才知原來師傅在製麵過程中，用手不斷用力搓揉「意麵」時，會發出「一」的聲音，所以後來鹽水人，才把它叫成『意麵』。