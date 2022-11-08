導演性侵女星：跟我上床就有角色 改名偷拍片被高層抓到
日本61歲導演園子溫今年4月爆出試鏡時性侵女演員，形象一落千丈，媒體報導指出他以「山本孝之」的名義悄悄復出擔任電影編劇，他老婆神樂坂惠出面證實，解釋若使用園子溫本名復出，作品會被外界忽略，單純希望觀眾欣賞電影，才做出此決定。
根據日媒報導指出，一名事務所社長的妻子爆料園子溫以「山本孝之」擔任電影《該不會，唷呼》（暫譯）編劇，記者突擊本人求證，他則低頭否認，園子溫老婆神樂坂惠出面受訪，解釋園子溫使用本名復出的話，電影會跟他的名字一樣被大眾忽略，改名用意僅希望觀眾能單純欣賞作品，理由遭到網友撻伐，表示絕對不會支持園子溫的任何作品。
園子溫原本是受人尊敬的導演，但今年4月日本演藝圈掀起「#Me Too運動」，園子溫遭控利用導演權力，試鏡時性侵多名女演員，更宣稱「跟他上床就能得到角色」、「這就是我跟其他導演不一樣的地方」等，不少女星被迫低頭，園子溫狼行引發公憤。
※【NOWnews 今日新聞
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