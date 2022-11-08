《神人之家》紀錄父親罹癌過程 導演坦言：希望他趕快走
電影《神人之家》榮獲台北電影節百萬首獎、入圍金馬獎最佳紀錄片與最佳剪輯；導演盧盈良今（8）日受訪表示，自己將獎金新台幣20萬元給工作人員，其餘的錢全部投入到電影預算之中，自己分文不留，「我覺得這突如其來的鼓勵，對我這樣的創作者來說是需要的。」
導演盧盈良分享，一開始只是一個以家庭影像紀錄的起心動念，單純紀錄生活日常，想要梳理自己對於父親的不諒解，他說明：「父親對自己造成的傷害影響頗大，卻也促成了之後離家和成為影像工作者的契機。」導演盧盈良說道：「在爸爸罹癌之前本來就要停止拍攝了，後來知道爸爸剩下的時間不多，就跟團隊商量是否可以繼續拍，因為自己也想要知道這樣的生病是否會改變爸爸的行為？自己會不會有一些改變？家人是否對於爸爸態度改變？」最後也成為《神人之家》記錄了那個過程。
父親各種賭博類型樣樣精通，四色牌、天九、麻將、十三支、撿紅點都會，而且有一次在看明牌時跟盧盈良說：「你知道我之前都用你的名字去賭賽鴿？」因為用他的名字去賭賽鴿逢賭必贏，但最後又因為去賭別項目輸光光！只是沒想到因為哥哥會通靈之後，父親更沈淪在賭博之中，這樣的際遇確實是讓許多外人無法想像，往好處想卻也造就了這部電影的誕生，盧盈良感嘆世事的無常與無法掌握。
導演盧盈良描述記憶裡的父親，常常開口就會和家人起爭執，晚年飽受癌症病魔折騰，每個月都要讓家裡多負擔新台幣5萬元的醫療費用，當時他心想：「希望他趕快走，一方面他可以輕鬆，我也不用繼續討厭他。」導演盧盈良覺得這部電影是自己人生的一個切片，其實這趟旅程之後，並非很多事情都有完美的結果，哥哥還是每天為小番茄煩惱，媽媽身體還是不太好，所以當別人問起是否會繼續拍攝時？他覺得目前只想好好的跟家人生活下去。