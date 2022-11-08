蕾菈舊照瘋傳被罵「整太多」！釣出本人高EQ反擊：羨慕嗎
知名YouTuber蕾菈，不僅身材火辣，個性也是自然奔放，而且完全不怕網路言論，廣受粉絲喜愛。近日，蕾菈就在IG上分享，舊照被網友轉傳批評的事件，結果她竟然一一留言回覆，親民又高EQ的態度，讓許多人被她圈粉。
原來，日前有網友在臉書「爆廢公社」分享「以前現在」的照片，包含林襄、雅涵、郭鬼鬼、峮峮、蕭芷渲等正妹網紅都在名單內。其中，蕾菈也被網友點名，沒想到竟釣出本人親自回覆，「欸左上那個根本不是我啊！而且除了奶之外我沒有整啦！有整我一定會拍片告訴大家的。」
此外，面對不少人的批評，蕾菈還能一一笑著回覆。就有網友質疑「進廠幾次了？」蕾菈則回「1次，但玻尿酸跟肉毒一年一次，夠誠實吧！」；也有人暗酸蕾菈，「不停歇的長大！」結果蕾菈竟回「人生就是這樣，歲月一去不復返！」
如此高EQ的態度，也獲得許多粉絲力挺，「我認真覺得你小時候跟你女兒長的好像」、「沒有醜女人只有懶女人」、「我愛蕾菈」、「哈哈本人都來了，好啦！我信了」、「很好，夠誠實，祝你新婚快樂。」最後，蕾菈也把這些留言放到IG限動上與大家分享，直呼「很無聊才會偶爾回一下啦！我根本沒帶任何情緒，跟你們鬥嘴是滿好玩的，我要來去睡了，早安咩噗！」（編輯：詹鎰睿）