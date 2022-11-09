美眾院議長鹿死誰手？裴洛西、麥卡錫加州之爭

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全美國甚至台灣的讀者一般會認為「加州是民主黨大票倉」，任何選舉結果「閉著眼睛想」最後多以民主黨代表的藍色獲勝。
不過，眾議院的兩黨領袖都來自加州。聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫早已信誓旦旦要奪回眾議院的寶座，「踢走」現任的民主黨籍眾議院議長裴洛西。
82歲裴洛西的家在加州北部的大都會舊金山；57歲麥卡錫的家在加州中部交通樞紐與農業城貝克斯菲爾德（Bakersfield），兩地相隔約450公里。
除了政黨色彩，裴洛西與麥卡錫的選民基礎大不相同。而且麥卡錫與前美國總統川普關係密切，2020年競選時，麥卡錫在他的選區比他的民主黨對手多拿了24.2%的票數。
麥卡錫一年之前就揚言要「踢走」裴洛西，麥卡錫還誇口拿他「私人住宅」做賭注。
今年8月才訪台、被譽為「最美鐵娘子」的裴洛西曾經公開譏麥卡錫「白痴」。麥卡錫也不客氣地開玩笑，如果他拿到議長木槌，會想槌打裴洛西。那「木槌」的玩笑話雖是美國政壇上的針鋒相對，如今聽來也像深入民間的兩股對立仇恨。
10月28日一名極右翼分子闖入裴洛西舊金山家中，以鐵鎚暴力襲擊裴洛西夫婿保羅．裴洛西（Paul Pelosi）。裴洛西昨天接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，夫婿遇襲會影響她的政治生涯規劃。
在美國，好區與壞區很容易用眼睛分辨出來。舊金山某些街區，塗鴉髒亂與遊民帳篷象徵著難解的社會問題，商店玻璃窗或民眾車窗被打破遭竊的事件時有所聞，很多人在問「到底怎麼了？」
共和黨有充分的理由去攻擊民主黨自由主義政策的失敗。但是共和黨會是解方嗎？似乎又非宣稱「選舉被偷走」的那些共和黨人。
因為現在多了政治暴力，美國新聞網站Politico-Morning Consult最新調查顯示，8成美國民眾擔憂政治暴力，65%民眾認為政治暴力情況增加。
美國是如何走到現在？未來的領導人將帶到哪個方向？如果美國不再偉大，有什麼方法至少讓人們覺得正常？這些暫時沒有答案的問題也將牽動這場期中選舉後的國際政治情勢。（編輯：馮昭）1111109