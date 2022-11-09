金曲歌王寫歌！辯論會唯一談18歲公民權 年輕人挺陳時中
民進黨台北市長候選人陳時中辦公室今（9）日上午召開「青年挺阿中」暨公布《音樂人為台北／阿中寫歌》系列歌曲記者會，會中公布由金曲歌王王俊傑為力挺陳時中，親自譜詞寫曲的《聽見改變的聲》，也邀請競選總幹事吳思瑤、台北市議員阮昭雄、壯闊台灣創辦人吳怡農、民進黨青年部國務青輪番發言，訴求將選戰導回正能量，也表達青年力挺陳時中，也要支持18歲公民權的強烈意志。
為力挺陳時中，金曲歌王王俊傑譜詞寫曲的《聽見改變的聲》今日於記者會首度公開。歌詞寫下這是「對未來寄望的歌」，也表示，「認真的人不會孤單，用台北的熱情傳遍全世界，台北的故事，要一代傳一代」； 而歌曲MV中穿插陳時中掃街、出席天母萬聖節活動的畫面，相當溫馨感人。
吳思瑤表示，選戰到最後關頭，陳時中陣營希望藉由「每日一歌」及「每日一挺」，帶給城市正能量，盼選舉回歸焦點。今日公布的《聽見改變的聲》傳唱度很高，陳時中也很喜歡，希望未來有機會能夠唱給所有台北市民聽。
吳思瑤也說，陳時中是在上周辯論中唯一倡議支持18歲公民權的候選人，辯論的加油團也帶了多位國務青，陳時中力挺年輕人，與其他候選人一比之下就可以明確看出。
阮昭雄表示，目前只剩10到12個國家的投票權還在18歲以上，為跟國際接軌，希望台灣可以下修，這也是社會共識，包含國民黨台北市長候選人蔣萬安在立院都贊成必須要下修，希望朝野可以共同推動。
吳怡農表示，原先同意18公民權，且會去投票的不到4成，經過大家努力，這2個月來有明顯進步，現在同意18歲公民權且會投票的已經4成5，距離門檻越來越近。大家對於民主品質有很大擔心，要提升民主文化，就是擴大參與，「讓本來就有投票權的人，拿到他應有的權利」。