李佳穎結婚又離婚？傳無縫接軌「閨密舊愛」 本人回應了
李佳穎20歲在餐廳打工被挖掘出道，知名戲劇作品有《45˚C天空下》、《米可，GO！》等，去年參加《綜藝玩很大》節目錄影，人氣上漲，今年39歲的她有「最強童顏女星」、「童顏女神」封號。今（8日）週刊爆出李佳穎早就結婚並離婚，新歡是好姊妹「鮪魚」徐瑋吟的前男友，小倆口透過徐瑋吟牽線認識，對此，李佳穎也做出回應。
據《鏡週刊》報導，李佳穎去年傳出祕婚交往多年、180公分圈外男友，李佳穎當時笑說「等結婚會大方分享喜事，大家不用急著現在祝福我！哈哈」，沒想到，疑似離婚後無縫接軌新對象，男方是羊肉爐餐廳老闆「楊先生」，兩人被拍到乘坐他開的白色保時捷，凌晨3點回到李佳穎住家，過12小時後又一同出門，且楊先生赴女生香閨不只一次，看似已經同居。
對於瞞婚疑雲，李佳穎透過經紀人向《NOWnews今日新聞》否認，強調與前男友交往過程中沒有被求婚過，對未來沒有共識，去年底雙方和平協議分手，目前還是好朋友，而她也大方認愛：「羊肉爐業者楊先生是現在進行式，男友是透過共同的圈外男性友人介紹，5月才認識，沒有同居。」
週刊描述李佳穎接手閨密舊愛，經紀人代為澄清：「李佳穎3月跟鮪魚錄《愛玩客》才認識，私下沒有來往，跟鮪魚算同事。」（編輯：楊穎軒）