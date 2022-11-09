賈永婕火辣泳裝「胸前一整排洞」 網友狠虧：女神太犯規
對防疫不遺餘力的「防疫女神」賈永婕，在海外旅遊解封後，難得放下公益活動，與老公出國散心，熱愛運動的夫妻檔把握時間跑步、游泳，她昨（8）日曬出在高級飯店健身房的悠閒姿態，罕見曝光性感美照，黑色綁繩泳衣胸前都是一排洞洞，健康又有女人味，被粉絲誇：「女神太犯規了！」好友陶晶瑩則虧她「很肉慾」。
賈永婕身高177公分，體重僅50幾公斤，登山、三鐵都難不倒她，名模身材令人稱羨，她赴日旅遊惹出笑話，和老公王兆杰在皇居附近晨跑後，到築地市場吃海鮮早餐，浪漫行程卻因為沒帶錢包出糗，想先抵押手機被婉拒，她只好在店裡當「人質」，等老公回飯店拿錢才解圍，被網友笑說連日本人都知道女神很值錢！
她索性待在高級飯店健身房跑步，在室內就能一眼遍覽皇居美景，隨後曬出健美泳裝照，素顏依舊光采亮麗、皮膚白皙，一身緊身運動服秀出大片美背，還有一雙修長美腿；換上正面大開的交叉綁繩泳衣，則讓美胸隱約現形，穠纖合度的好身材，完全不像3個孩子的媽媽。
賈永婕的海外大解放，讓網友欣賞美人、美景盡在眼底，羨慕起日本旅遊風光，同時眼睛大吃冰淇淋，笑說「女神穿這樣太犯規」、「意圖使人犯罪」、「這樣的老婆肯定比手機值錢」，好友陶晶瑩笑虧她「好肉慾」。