明天起正式請假投入選戰 侯友宜：把事情做好才是本分
尋求連任的新北市長侯友宜今（5）日一早主持市政會議，接著要再請假南下與國民黨嘉義縣長候選人王育敏合體參拜東石先天宮。面對明天將正式請假全天候投入選戰行程，侯友宜表示，選舉是一時的，最重要的市政絕對不能忘，雖然在請假中但還是會隨時關心市政，請市府團隊記得市政工作優於一切，把事情做好才是本分。
侯友宜表示，從明天開始，自己會正式請假來參與選舉，請假的期間除了指派副市長陳純敬代理外，最重要的是市府團隊一定要好好做代誌(閩南語)，強調還有很多事要趕在年底完成，不管即將舉行的是新北歡樂耶誕城，安全、佈置要做到盡善盡美外，還有到年底要完成的120間公共托育中心，其中還有幾間在裝潢，甚至包括工程的介面，雖然缺工缺料，還是一定要把握時間做好。
侯友宜強調，自己雖然是在選舉，但選舉是一時的，最重要的市政絕對不能忘，工作腳步絕對不能停歇，更重要在年底該完成的事情，絕對一刻都不能等待，雖然自己在請假中，還是會隨時關心市政，請新北市的團隊，記得市政工作優於一切，把事情做好才是本分。
面對週五開幕的新北歡樂耶誕城點燈儀式，侯友宜則說照請假的規定，擔任一般的民眾，但仍會隨時地關心，以民眾的關心的角度來看待我們所有市政的過程。