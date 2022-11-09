雙11為何變「電商購物節之王」？專家曝3關鍵吸眼球
網路發達時代，就連購物也不需要去實體逛街就能輕鬆購買，再加上疫情侷限使然，各家電商購物平台如雨後春筍不斷冒出，一年到頭祭出海量優惠促銷眼花撩亂。不過全球這麼多購物節活動，哪一個才是民眾心中的冠軍？根據資策會2022年Q4最新調查顯示，雙11購物節在網路上擁有最大的聲量，狠狠甩下618、雙12、百貨周年慶等活動。文化大學廣告系主任鈕則勳就點出雙11「3大成功關鍵」，分別為「即刻效應」、「溢出效應」以及「娛樂電商」，但回歸源頭，最大主因還是因為中國電商「天貓」首先發起雙11節日，電商平台蜂擁蹭熱度，進而衍生出成功的話題熱度。
資策會最新調查針對2022年Q4進行為期1.5個月的網路追蹤，蒐集到2,500份有效樣本數（在95%信賴區間下，抽樣誤差±1.96%）。根據報告中資料顯示，臺灣網友在電商購物節年度平均消費金額為21,728元，較2021年大幅增加6,655元，年成長44%。其中又以雙11購物節今年以84%蟬聯奪冠，第二名為雙12（43%）、第三名為618購物節（29%），前三名皆較2021年成長，雙11成長2%、雙12與618購物節漲幅高達7%，雙11一直穩坐購物節之王的寶座。
調查結果不免讓人好奇，為甚麼雙11購物節可以做得如此成功？鈕則勳就點出3大關鍵，首先他認為大約在10年前中國購物電商平台「阿里天貓」將當地大學生戲稱「1111光棍節」解讀為「單身就是要對自己好」，鼓勵民眾在平台上下訂商品，推出海量促銷優惠作為主打，因此讓雙11購物節爆紅。
鈕則勳說，阿里天貓首先開出第一槍，其他電商平台也看出商機，紛紛蜂擁前來蹭流量，就形成了第一大關鍵：「即刻效果」，意思就是各家電商以破盤下殺的促銷方式，把客源從過去的實體百貨公司拉到網路上來，結合不定時的活動搶禮包等等，讓你一機在手就能買好買滿。
不過這時這麼多電商出現了，祭出優惠不同可能導致同一個商品價錢可能「下一家更便宜」，鈕則勳就點出第二點：「溢出效果」，簡單來說就是民眾開始「貨比三家」，講求更便宜、更優惠的平台來做下訂，「電商多了電商多了就掀起商品比價風潮 ，我今天找不到還可以去別的平台，以此類推。」
除了上述兩大關鍵，鈕則勳也提到「娛樂電商」的趨勢，每逢大型購物節阿里天貓都會固定包下大型場館、與電視台配合舉辦大型明星秀，鈕則勳說：「等於消費者在下訂單的同時，電商請你看一場演唱會。」同時也藉明星人氣來拉流量；反觀台灣方面，鈕則勳也觀察到近年PCHome等平台也在做「娛樂電商」的活動，效果同樣相當顯著，也讓越來越多消費者對購物節起了興趣，掀起每年一波又一波話題爆棚。