美國隊長獲年度最性感男人 巨石強森嗆：我沒放棄這頭銜
▲「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）獲時人雜誌（People Magazine）選為2022年「最性感男人」。（圖／Disney提供）
時人雜誌（People Magazine）揭曉2022年年度「最性感男人」獎項，由漫威電影「美國隊長」主角克里斯伊凡（Chris Evans）獲獎，克里斯伊凡從「前任」最性感男人巨石強森手裡接過獎項，兩人私底下擁有好交情，在節目上也展現逗趣鬥嘴過程，令現場笑聲不斷。
今年41歲的克里斯伊凡，至今仍是黃金單身漢，克里斯伊凡在時人雜誌訪問中說：「我媽會超開心，她對我所做的一切引以為榮，不過這是她真正可以拿去炫耀的事。」他說自己還在適應這項新封號，當他變得又老又滿臉皺紋時，會好好地回顧這項榮譽，回憶當年自己也曾經風光過。 克里斯伊凡與巨石強森出席電視節目《荷伯報到》（The Late Show with Stephen Colbert），由「前任」最性感男人兼好友巨石強森頒發獎項，克里斯伊凡受獎後對鏡頭喊出最性感的一句話，居然是非常符合時事性的「明天早上記得去投票！」克里斯伊凡說：「從前任的最性感男人手上獲獎，特別有意義。」巨石強森笑回：「我可是從來沒放棄過這頭銜。」克里斯伊凡開玩笑嗆聲：「你不是2016年的最性感男人嗎？」兩人你來我往誰也不讓誰，逗得現場觀眾笑開懷。 ▲克里斯伊凡（Chris Evans）對鏡頭喊話，要大家記得去投票。（圖／翻攝自The Late Show with Stephen Colbert YT） 自2019年演出漫威電影「復仇者聯盟4：終局之戰」（Avengers: Endgame），克里斯伊凡人氣水漲船高；告別漫威電影宇宙，克里斯伊凡卸任「美國隊長」的角色之後積極發展出新的走向，今年替動畫《巴斯光年》配音，又在Netflix動作片《灰影人》嘗試反派角色獲得外界好評！明年在Apple TV+的耶誕電影《Red One》，也將由克里斯伊凡與巨石強森主演。 ▲巨石強森（右）頒發「年度最性感男人」獎項給克里斯伊凡。（圖／翻攝自The Late Show with Stephen Colbert YT） VIDEO