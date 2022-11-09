Yahoo奇摩購物決戰雙11　首日業績翻倍漲

Yahoo奇摩購物「決戰11.11」正慶11/7正式開跑買氣強強滾，首日業績較平日翻倍漲。在通膨議題帶動下，觀察到消費M型化趨勢顯著，高單品類及民生快消品均表現十分亮眼！其中高單商品以精品、電玩、3C手機及保值黃金這幾大品類最受消費者青睞，Yahoo奇摩購物正慶開賣首日LV精品業績暴增60倍，金條珠寶品類也衝出2.5倍買氣，其中10兩金條、香奈兒經典包款及卡地亞錶款更奪下單日最高客單前3名。而從暖慶買氣就一路火燙的電玩娛樂商品在正慶開賣當日持續衝12倍業績成長，蘋果、三星新機及解封旅遊相關3C商品也成消費者搶購目標！另一方面，隨濕冷天氣報到，近期禦寒保暖及除濕相關商品熱搜量激增超過50倍，而民生物資像是「衛生紙」、「廚房紙巾」、「瓶裝水」等也是今年雙11熱銷的民生快消品。
Yahoo奇摩電子商務行銷部資深總監賴美均表示，「雙11活動買氣熱烈，Yahoo奇摩購物暖慶業績雙位數成長，正慶首日業績較平日翻倍漲。隨雙11檔期將近，觀察到平均每人提前加入購物車商品量增2倍，顯見不僅電商平台提早備戰、消費者也摩拳擦掌超前部署！迎戰雙11，Yahoo奇摩除提供消費者多元的行銷優惠與商品，今年也整合旗下Yahoo奇摩NFT商店與Yahoo奇摩App，祭出全新NFT賦能及導購回饋兩大創新服務。除打造『雙11限定NFT福袋』外，透過最新版Yahoo奇摩App『購回饋』購物結帳，再享加碼3%超贈點回饋，科技創新加乘好康活動一波波，可望帶動平台業績再增長！」
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