好喝又無添加　媽媽備餐救星就靠「這一瓶」

「今天吃什麼？」想必是天下許多媽媽們每天一張開眼睛，映入眼簾及腦海的5個大字！一天思緒及煩惱總圍繞在孩子及家裡的柴米油鹽醬醋茶上打轉，過招好幾回合。然而想讓孩子吃得營養及健康，面對三餐再加點心，雖然想簡單準備讓自己輕鬆一點，卻對「營養」二字無法忽視，弄得自己總是內心拉扯而心力交瘁。如今分擔煩惱的福星降臨！近期許多媽咪們在網上分享，小小一瓶統一陽光無加糖豆奶，不但能一次具備補充蛋白質營養、方便、美味的三大訴求，最重要的是孩子們也喜歡，因此就讓我們一起來看看它有多少好處吧！
根據衛福部調查，最常被選為課後點心的包含麵包、蛋糕、洋芋片、薯條及含糖飲料，屬於油脂、糖分及鹽分（鈉）較高的食物，但蛋白質、鈣質、纖維質亦是補充營養不可或缺的重要3種營養素，其中可以做為蛋白質的來源很多，該如何選擇，為孩子補充也是媽媽們的煩惱。攝取蛋白質時，植物性蛋白質相較動物性蛋白質，最大的優勢便在於零膽固醇，豆漿就是媽媽們選擇植物性蛋白質的常見選項，豆漿中包含了大豆異黃酮、卵磷脂等營養素，也是一個孩子不喜歡喝牛奶的好選擇。
近期受到媽咪們推崇的統一陽光無加糖豆奶，正是因為其成分只有黃豆和水及100%無添加物、無防腐劑，使用曬滿五個月陽光的非基改黃豆，每瓶8.5g的蛋白質（孩童每日需求約20~30g），並利用專利技術降低豆腥味，層層用心與把關也讓其成為台灣首瓶獲得國際A.A. Clean Label驗證為最高級別的豆奶品項，更獲得A.A. 全球純粹風味評鑑為三星頂級的優質豆奶，兩項驗證凸顯其口感與品質皆是受到國際認可！
目前統一陽光無加糖豆奶受到許多媽咪們的青睞，在網路上也有許多網紅媽大力推薦，如擁有30萬追蹤的馬克媽媽（我愛小馬克）就非常滿意這次的包裝及容量設計，其透過超高溫殺菌與無菌充填技術的常溫包裝，無添加物也能於一般室溫保存180天，加上250ml小罐常溫包裝更便利於外出攜帶 ，注重運動的她自己有時候也會用以補充蛋白質，直呼「好方便」。
而另一位「曼蒂媽咪」也分享道，自己比較注重飲食選擇，也特別注重孩子的蛋白質攝取，但比起坊間所賣的豆漿，統一陽光無加糖豆奶真的好喝很多，怕豆味重的小孩也很能接受，無添加物加上專利技術製程降低豆味，因此保留的就是淡淡黃豆本身的香氣，自己重訓完也會喝，且一次箱購不需要很常補貨，也不需要擔心冰箱不夠冰，統一陽光無加糖豆奶備受歡迎可見一斑，重要的是家長跟孩子一起享用，不但促進親子感情，也可以從生活中給孩子樹立一個健康的形象與榜樣。
想要買到統一陽光無加糖豆奶不必跑遠，媽咪們只要在MOMO、PCHOME、博客來、康是美線上購物等通路，一鍵下單就能買到，加上如今雙11即將到來，媽咪們想趁優惠大採購可不能錯過這檔好時機。