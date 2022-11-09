日本疫情漸升溫　有條件不限制行動自由

（中央社東京9日綜合外電報導）日本疫情正逐漸升溫，日本內閣官房長官松野博一今天說，如果這波疫情主流病毒株的傳染力及病原性跟Omicron變異株差不多的話，基本上不會祭出限制民眾行動自由的措施。 我是廣告 請繼續往下閱讀 日本放送協會（NHK）報導，松野上午在記者會談到日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情現況時說，全境新增確診病例有增加傾向，特別是在北海道創當地新高紀錄，且病床使用率也有增加傾向。他說，有可能進一步出現全國性疫情擴大的情況，中央會抱持緊張感密切關注疫情動向。松野表示，如果這一波主流病毒株的傳染力及病原性跟Omicron變異株差不多的話，中央不會祭出新的行動限制措施，會在維持社會經濟活動的同時，採取防止疫情擴大的對策。談到如果確診病例數進一步增加，造成醫療量能更大負擔等情況的具體對策，松野說，近期將召開防疫分科委員會，在聽取專家意見後進行檢討。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1111109日本疫情進入第8波 繼9月中後再逾8萬例年燒5千億！憂疫苗毀財政 日本財務省建議取消免費接種皇室駙馬頭銜加持！小室圭超搶手 紐約事務所祭千萬搶人被推特收購案拖垮？特斯拉股價跌不停 馬斯克身價近腰斬