卡莉怪妞師妹台南跨年！神曲被刷5億次 成員思念小籠包
正式出道僅僅6個月，她們不但在日本TikTok締造近5億的播放次數，繼夏天登上日本大型音樂祭SUMMER SONIC之後，2022年度超可愛爆紅女團「FRUITS ZIPPER」這次竟要前進台南，參加12月31日的跨年演唱會，獻出台灣演出初體驗！
由月足天音、鎮西壽壽歌、櫻井優衣、仲川瑠夏、真中MANA、松本KAREN、早瀬Neol所組成的「FRUITS ZIPPER」，是卡莉怪妞的同門師妹，今年2月成軍後，4月正式出道時卻遇上成員與工作人員確診，卻也意外引發討論，而他們的單曲《我最可愛的地方》推出後更在日本TikTok掀起一波「可愛舞」熱潮，短短半年已經累積約5億播放次數，經紀公司也乘勝追擊拍攝MV，目前有超過458萬瀏覽人次，也是繼同門師姐卡莉怪妞之後，目標要將「原宿系」的可愛推向全世界。
而7位團員也超級期待疫情後此趟台灣行，除了對於可以到台南參加跨年演出相當興奮，也希望能有時間品嚐當地美食，她們也錄製問候影片向大家介紹自己，成員鎮西壽壽歌想起國中時曾造訪過台灣，趁工作空檔去了夜市且吃了小籠包，甚至形容「小籠包超級好吃，那個肉汁真的不是蓋的，所以我一直在吃小籠包」，而松本KAREN則去過九份觀光，表示體驗了神隱少女的世界，還說很有神隱少女感，其他成員則開完笑問：「神隱少女感，是有千尋的味道嗎？」
這是台南好Young跨年晚會首度邀請日本藝人來台參加跨年活動的演出，市長黃偉哲表示，台灣日本關係友好，此次邀請日本藝人參與跨年，除了滿足歌迷們的期待之外，也希望帶她們認識台南，體驗文化古都的人情味。
《台南好Young跨年晚會》將於12月31日晚間7點在「台南市政府永華市政中心西側廣場」舉行，更多相關詳情可洽台南好Young官方臉書專頁。（編輯：楊穎軒）