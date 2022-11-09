美期中選舉不只選州長！這5州將「大麻合法化」納入公投
美國期中選舉被視為總統拜登（Joe Biden）的「期中考」，選舉結果將對未來兩年的執政造成深遠影響。選前拜登簽署行政命令赦免了違反聯邦法律持有大麻而被定罪的民眾，此舉被視為旨在吸引年輕支持者，而在此次期中選舉「大麻合法化」也少數州份的重要議題，若在順利推動選民投票，則會有5個州隨其他19州加入大麻合法化的行列。
美國總統拜登在今年10月6日宣布將赦免將近6500名因為持有大麻而違反聯邦法律的美國公民，同時承諾檢討是否降低大麻的毒品分級。關於持有大麻的定罪雖多在州層面，但美國聯邦政府對大麻政策的態度轉向也被視為各州是否跟上的重要表現。根據《美聯社》報導，包含馬里蘭、密蘇里、阿肯色、南達科他與北達科他州在期中選舉期間亦會就是否推行大麻合法化進行投票。
目前娛樂用大麻已經合法的地區包含美國境內19州、華盛頓特區與關島，為了推行大麻合法化，支持者在本次投票的五個州份籌資了近2300萬美元，大部分來自阿肯色州與密蘇里州，其中這兩個州有85%的捐款來自持有醫用大麻許可證的公司。
美國皮尤研究中心（Pew Research Center）2020年公佈一項調查顯示，在執法機構因毒品進行的逮捕中，有四成是與大麻相關的罪行，其中高達九成僅是犯了「持有大麻罪」， 雖然因持有大麻而被判處長期監禁的人數較少，但當事人一旦留下前科無論在就業、申請大學獎學金、租屋或貸款時，皆較容易遇到障礙。
《美聯社》指出馬里蘭州已經通過娛樂用大麻合法化公投，正式加入這股自2012以來席捲全美的合法化浪潮，其他4個州的結果則尚未出爐，其中阿肯色州州長本人就是前聯邦緝毒局局長，反對這項公投的他與其他反對者警告，就算真的通過合法化受益的也只有少數藥局。