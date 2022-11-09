美期中選舉不只選州長！這5州將「大麻合法化」納入公投

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《美聯社》指出馬里蘭州已經通過娛樂用大麻合法化公投，正式加入這股自2012以來席捲全美的合法化浪潮，其他4個州的結果則尚未出爐，其中阿肯色州州長本人就是前聯邦緝毒局局長，反對這項公投的他與其他反對者警告，就算真的通過合法化受益的也只有少數藥局。