演藝路險因「摯愛」斷送　謝欣穎：他叫我不要演

曾演出《愛麗絲的鏡子》獲頒第43屆金馬獎最佳女配角的謝欣穎，日前在公視節目《誰來晚餐14》錄影時分享當演員的經歷，16歲就開始接演第一部電影作品活躍至今，37歲的她對於工作選擇相當有主見，謝欣穎說媽媽對此比較放得開：「但爸爸會私底下跟我媽唸，覺得演員工作太累而心疼我，叫我不要演了。」
「如果當初沒有走上演員這條路，會選擇當起老闆娘！」謝欣穎從小在景美夜市看著阿嬤、媽媽做生意長大，心裡總是希望能擁有一個自己的空間：「可能是移動的餐車，可能是一間小小的店面，在那個空間裡面可以很自由自在的，銷售自己最喜歡的東西給別人。」謝欣穎身為家中大姊，底下還有3個弟弟和妹妹，媽媽年輕時就生下她，兩人感情就像朋友一般無話不談，小時候家境不算太好，爸媽從小灌輸她的觀念就是：「我們家就不是有錢人，所以你以後想要去過好生活的話就必須要靠自己。」
從小就愛唱反調，金牛座的謝欣穎笑稱自己有著一股牛脾氣，若做出的選擇遭到他人反對，反而會更堅決地繼續做下去：「身為當事人真的會覺得說，如果我都照你們說的去做，那就會是你們的人生，不是我的人生。」自曝小時候也因為這樣，在穿衣打扮方面硬要跟媽媽唱反調，她笑說：「所以我現在再去看小時候的照片，都會覺得怎麼這麼醜！」