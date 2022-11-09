棒球／台彩威力盃舉辦十周年　陳致嘉、楊鈺翔感性憶當年

▲2022年第十屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，將於12月03日在花蓮國福棒壘球場熱力開打，主辦單位訂於（11月09日星期三)下午3時00分教育部體育署3樓大禮堂舉辦啟動記者會。（圖／黃建霖攝）
▲2022年第十屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，將於12月03日在花蓮國福棒壘球場熱力開打，主辦單位訂於（11月09日星期三)下午3時00分教育部體育署3樓大禮堂舉辦啟動記者會。（圖／黃建霖攝）

記者黃建霖/臺北報導

2022-11-09 16:13:00

2022第十屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽即將在12月3-6號於花蓮熱力開打，曾經參加過第一屆威力盃少棒的選手，陳致嘉和楊鈺翔如今都已經是職棒球員，他們也感謝當年的賽事主辦方，讓自己在生涯起步時期能有和更多出色選手較量、打開眼界的機會。

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花蓮台彩威力全國少棒賽舉辦緣起，為101年12月6日威力彩開出高達18.16億元頭彩獎金，由三位幸運得主獲得，其中一位得主為花蓮人，他慷慨捐出1.2億元給花蓮政府，希望能振與花蓮少棒運動。

今年為台彩威力盃第十屆，將於12月3日下午16點在花蓮國福運動園區熱鬧舉行10開幕式，隨後並展開為期4天賽事。這是台灣棒球史上，繼金龍旗之後第2個設有百萬獎金的棒球賽事。

來自全國的20支參賽隊伍，獲得冠軍將可獲頒新台幣100萬元的高額獎金，其次分別是亞軍50元、季軍20萬元、殿軍10萬元，5至8名各獲5萬元。

花蓮縣長徐榛蔚表示，一直本著窮不能窮教育，苦不能苦孩子的理念，將近半的縣政經費投入在教育工作上，所期盼的就是希望偏鄉的孩子，不要再因為經濟條件上的限制，失去為人生築夢的機會。

她也特別感謝這位神秘的捐助人，給花蓮孩子這樣一個跟外縣市選手切磋球技的機會，也讓外縣市的少棒小將們，有機會到花蓮來認識花蓮的好山、好水、好空氣。

徐縣長說，這一百萬元對一般家庭來說，或許不是一筆小數目，但對一支20人的棒球隊來說，可能只足夠支應球隊一年的開銷，尤其是一些偏鄉資源匱乏的小學校，往往都要為了張羅教練鐘點、球員便當和參賽經費傷透腦筋。

為了體恤少棒隊伍等措比賽經費的困難，主辦單位特別提供隊職員選宿及赠送各隊每人一枚10周年紀念參賽獎牌、紀念衫、紀念帽，離島縣市提供十萬元參賽所需費用，更供應小選手們比賽期間交通車接駁服務。另外，應本次為台彩威力10周年賽事，主辦單位特別將開幕場地規劃成小型的園遊會，讓小選手們充分感受花蓮的好味道與好人情。

今年皆為20歲的陳致嘉和的楊鈺翔，都是第一屆威力盃的參賽選手，前者來自瑞穗國小，後者來自富源國小，他們當年代表花蓮縣出賽，留下相當美好的回憶。談到對於首屆盃賽的印象深刻的事，楊鈺翔笑說只記得那年的新北市實力很強，「當時他們陣中有有林子豪、林子崴和何恆佑，就覺得他們很難打。」

「真的蠻感謝主辦單位邀請我來的，我最大的夢想就是打職棒，但當初也沒想過自己真的能成為職棒球員，當年有這個機會和西區的球隊較量，真的是很難得的機會。」

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