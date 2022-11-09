雙11海量優惠之王是「它」！眾一看狂點頭：省下來差很多

▲雙11購物節每年都能造成一波又一波話題，資策會今年調查發現，民眾對免運費優惠的討論響應度最高。（資料圖／記者周淑萍攝）
▲雙11購物節每年都能造成一波又一波話題，資策會今年調查發現，民眾對免運費優惠的討論響應度最高。（資料圖／記者周淑萍攝）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-11-09 17:06:32

雙11購物節快到了！根據資策會最新網路調查報告顯示，今年度民眾消費平均來到21728元，較去年（2021）大幅增加6655元，漲幅相當明顯。其中調查也發現，從年初到年尾各家業者鋪天蓋地的促銷手段，對民眾吸引力最高的還是「免運費」，佔58%，依次才是折扣券（36%）、購物金（31%）。對於調查的結果，熱愛網購的民眾一致認為「免運的確比較會吸引下單」，其餘的可能無法當筆訂單現場折抵，因此誘因不大，也有人認為：「省下多筆運費根本還可以再買很多產品」，直言真的差很多。

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這份調查是資策會在2022年Q4進行，以網路調查方式為期1.5個月追蹤，蒐集到2,500份有效樣本數（在95%信賴區間下，抽樣誤差±1.96%）。調查發現，消費者最有感前5名促銷手法與優惠，以「免運」影響力最大，受到58%的網友青睞。其次依序為折價券（36%）、購物金（32%）、行動／電子支付優惠（30%）與卡友優惠（28%）。

觀察不同族群也發現，免運對於女性（61%）的吸引力明顯高於男性（55%）。育兒族群則是更愛卡友優惠（31%）、無育兒族群比較喜歡折價券（38%）。在各項優惠促銷中，消費者最愛贈品（39%），其他依序為抽獎（26%）、會員點數/分級累積考量（26%）、解任務（25%）與集點（21%），至於名人代言宣傳推廣、大型現場晚會活動，出乎意料不到5%網友喜愛，顯然效果偏小眾。

最後調查結果也顯示兩性分別偏好不同，男性偏愛抽獎，女性更愛點數與任務，年齡偏好可發現18~45歲更喜歡解任務、36~65歲更喜歡集點。

從事安親教育業的方小姐就說，免運真的會讓下單意願變強，「如果一個商品2百塊叫我付運費60元我根本不想買！」像是下單的化妝品、保養品類商品，以1罐韓國廠牌粉底液為例，299元的價錢加上60元運費等於要花上359元才能將其帶回家；反之若趁雙11檔期免運費就能省下一筆。

剛大學畢業的彭同學也非常有感，表示若是折扣券、購物金等優惠，很多店家無法讓消費者當筆立刻折抵，讓她苦笑：「完全沒有新意。」彭同學說她通常都會特別去找運費優惠的店家。

「我買幾樣東西的運費加起來，根本可以再另外買一個商品！」來自香港的大學生王同學説，平時喜歡買一些海外連線代購的商品，通常這些海外運費都比較高，「如果有免運優惠我還會考慮再買一件！」

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