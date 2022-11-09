吃珍珠能忘憂?晶英推成大團隊金獎產品獨家療癒系調飲

成功大學學生團隊在 2021 年國際比賽獲得金獎殊榮的「忘憂珍珠」，由台南晶英酒店發想為系列忘憂甜品，即日起於「茶薈知事官邸」與藍晒圖文創園區內的「幸福製造所 x 小覓秘」獨家販售。

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成功大學學生團隊從珍珠奶茶中獲取靈感，以海藻酸鈣設計出含有減壓性胺基酸 Taurine( 牛磺酸 ) 的珍珠，並取名為「 MenTAUR 」，其功能可感受細胞的氧化及干擾素變化，從而釋放 Taurine 調節身體的壓力平衡系統，減少憂鬱現象，產品於世界級合成生物學競賽「國際遺傳工程機器設計競賽 iGEM 」中 6 度勇奪金牌。「忘憂珍珠」圓潤滑溜，口感軟彈與市售珍珠無異，乳白色外觀看來療癒又紓壓。

今 (9) 日記者會成功大學校長蘇慧貞與台南晶英酒店總經理李靖文共同簽署合作契約，蘇慧貞致詞表示，成大 iGEM 團隊金牌作品透過未來智慧工場鏈結產業加值，與晶英酒店共同投入科研成果商業化的推動，讓「忘憂珍珠」真正落地成為商品，其背後象徵著地方產學共同攜手，讓改變與創新成為真實。

台南晶英酒店總經理李靖文指出，成功大學與晶英酒店的跨域合作，讓「忘憂珍珠」加值產業化，李靖文也期待未來無論是研發成果，還是其他產業、推廣面向都能帶來無限可能，讓大家看見珍珠的不同風貌。

成大化工系教授吳意珣表示，去年帶領學生參賽正好面臨疫情，因此特別選中這個主題，希望用食品的角度呈現合成生物學新面向，解決社會大眾可能面臨到的輕憂鬱問題。透過這次與晶英酒店的合作，共同改良口感，也感謝晶英團隊的巧手，加入聖代、水果等其他元素，讓台灣具代表性的食物「珍珠」能夠發揚光大。

▲成大學生團隊與產業界貴賓合影。背後建築物即為知事官邸，在這裡可以品嘗到「茶薈知事官邸」限定販售的「忘憂微醺聖代」（圖／記者林怡孜攝，2022,11,09）