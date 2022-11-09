吃珍珠能忘憂?晶英推成大團隊金獎產品獨家療癒系調飲

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成功大學學生團隊從珍珠奶茶中獲取靈感，以海藻酸鈣設計出含有減壓性胺基酸Taurine(牛磺酸)的珍珠，並取名為「MenTAUR」，其功能可感受細胞的氧化及干擾素變化，從而釋放Taurine調節身體的壓力平衡系統，減少憂鬱現象，產品於世界級合成生物學競賽「國際遺傳工程機器設計競賽 iGEM」中6度勇奪金牌。「忘憂珍珠」圓潤滑溜，口感軟彈與市售珍珠無異，乳白色外觀看來療癒又紓壓。
今(9)日記者會成功大學校長蘇慧貞與台南晶英酒店總經理李靖文共同簽署合作契約，蘇慧貞致詞表示，成大iGEM團隊金牌作品透過未來智慧工場鏈結產業加值，與晶英酒店共同投入科研成果商業化的推動，讓「忘憂珍珠」真正落地成為商品，其背後象徵著地方產學共同攜手，讓改變與創新成為真實。
台南晶英酒店總經理李靖文指出，成功大學與晶英酒店的跨域合作，讓「忘憂珍珠」加值產業化，李靖文也期待未來無論是研發成果，還是其他產業、推廣面向都能帶來無限可能，讓大家看見珍珠的不同風貌。
成大化工系教授吳意珣表示，去年帶領學生參賽正好面臨疫情，因此特別選中這個主題，希望用食品的角度呈現合成生物學新面向，解決社會大眾可能面臨到的輕憂鬱問題。透過這次與晶英酒店的合作，共同改良口感，也感謝晶英團隊的巧手，加入聖代、水果等其他元素，讓台灣具代表性的食物「珍珠」能夠發揚光大。
忘憂珍珠系列甜品「忘憂微醺聖代」口味包含香甜哈密瓜、清爽麝香葡萄、栗子白朗峰、酸甜草莓及富含維生素C的柑橘等5款，沁涼聖代中加入忘憂珍珠，搭佐不同氣泡茶調酒，視覺與味覺雙享受。「忘憂甘露果昔」系列，「忘憂盛夏」選用最具代表性的台灣熱帶水果，喝下瞬間即能感受奔放果香，「奇異恩典」特選奇異果與蘋果，結合清爽的可爾必思及薄荷，堆疊椰奶香氣，口感豐富多樣，「煦日艷火」是以火龍果及覆盆莓佐荔枝香氣點綴，酸甜不膩。晶英酒店也推出第1個成大人NFT合作，只要手持NFT證明到店，就能享有95折優惠。