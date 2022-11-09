桂綸鎂15年後再鬥J女郎　曾愷玹：快跟上我的腳步

桂綸鎂在《台北女子圖鑑》飾演北漂女「林怡姍」，與《不能說的．秘密》裡的「情敵」曾愷玹隔15年同台演出，劇中桂綸鎂歷經了事業撞牆期之後，也受到小鮮肉男友的啟發，重拾熱情與衝勁，決定接受挑戰到新加坡重新開始。初來乍到還遇到一個「更好版本」的自己，也就是由曾愷玹所飾演，一位極具事業心的同事「Joy」，兩人甚至在職場上兵戎相見，互別苗頭之餘，更多的是她對Joy的折服與欣賞。
在最新一集的故事裡，桂綸鎂隻身前往新加坡接受新挑戰，為了融入新加坡比效率拼競爭的職場文化與生活，吃足了苦頭，卻也換得珍貴的成長機會。面對各國來的菁英同事，工作壓力也是前所未有的令人吃不消，遇上認真活在每一個當下，並且全力以赴的曾愷玹，也激起她久未覺醒的勝負之心，而兩人的良性競爭中出現意想不到的轉折，成為了本集亮點，這位可敬的對手也教會了她享受一個人的美好。
最後，遠在新加坡的桂綸鎂與「台南幫」在網路視訊中再次齊聚，百感交集之餘，雖然不免孤單，卻不後悔。桂綸鎂篤定地為此集下了一個精闢的註解：「如果有想要突破自己，應該儘管放手去實現，因為只要去做了，妳絕對不會後悔。」而曾愷玹也笑著用劇中角色台詞回應：「對，快跟上我的腳步，我從來不等人的。」當年周杰倫電影裡的學姊、學妹再度合體飆戲，默契依然不減。