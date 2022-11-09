獨／林襄寫真年曆襄氣滿滿！34秒片曝光 網：投降買單
女神年曆大戰開打，「寫真天花板」火速參戰！樂天桃猿啦啦隊的人氣成員林襄，今（9）日推出2023年曆預購，34秒火辣影片預告讓人驚豔，吸引粉絲目光，有別於棒球場的少女活力形象，換上成熟風的性格小背心和誘惑的吊帶襪，攬鏡自照的嫵媚神情，讓粉絲興奮到腎上腺素激增、火速入手！
林襄先前推出2021、2022寫真年曆，以12種色彩展現多種風格，都是快速秒殺，禁不起粉絲苦苦哀求，繼續追加數量，依舊銷售一空，她也捐贈部分收入作公益，獲得外界好評，隨著人氣水漲船高，林襄的海外粉絲增加，預購開放澳門、馬來西亞、新加坡、香港地區購買，年曆版本除了基本款之外，更增加4張海報、12張明信片、55張撲克牌的豪華組，真是襄氣滿滿！
林襄在社群平台貼出寫真年曆的短版預告34秒影片，並在內文寫道「我有我的態度，美的理直氣壯，2023不同面貌的我，一樣閃閃發亮」，其中一套她沒穿內在美，只套著小背心，E罩杯渾圓美胸滿溢而出，對著鏡子撫摸髮絲，輕輕舞動身體，吊帶襪緊裹的蜜桃翹臀晃動著，美豔紅唇和迷離眼神就足以挑逗觀看著的思緒，隨著她心神蕩漾。
另一套純白色系內衣，林襄不經意抬起頭來，眉眼之間的嫵媚視線就讓人瞬間失神，在清純與性感巧妙游移，不愧她寫真天花板的封號，等候許久的140萬粉絲，看了直呼被辣到哭，紛紛投降獻出錢包，「我一定要買起來收藏」、「讓我被妳迷到忍不住想哭著暈倒了」、「新貨到，太襄了吧」、「上班打起精神了」、「錢錢沒有不見，只是昇華成妳的樣子！」