朱宇謀險命喪街頭！吸毒犯持刀暴衝　驚險過程曝光

▲朱宇謀（左）小時候遇到吸毒犯持刀暴衝、隨機殺人，差點命喪街頭。（圖／台灣紅絲帶基金會）
▲朱宇謀（左）小時候遇到吸毒犯持刀暴衝、隨機殺人，差點命喪街頭。（圖／台灣紅絲帶基金會）

記者羅凌筠/台北報導

2022-11-09 18:22:242022-11-09 18:30:52

中視《台灣X檔案》演員朱宇謀、王上菲擔任反毒大使，今（9）日出席世新大學講座，朱宇謀說國小時期差點被吸毒犯砍殺，當時的情況是吸毒犯因為毒癮發作，在街頭持刀隨機砍人，正當對方衝向自己時，還好有路人見義勇為，奪下吸毒犯的武器，才讓自己免於被砍殺，當時可怕的景象到現在還心有餘悸。

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王上菲分享了自己在國中時期的閨密好友，因為扛不住課業的壓力，選擇使用毒品逃避現實，結果造成家破人亡，最後也用輕生的方式結束了年輕生命，讓人不勝唏噓，現在毒品氾濫情況更是嚴重，製毒者利用毒咖啡、毒奶茶、毒糖果、毒巧克力包等精美包裝，誘騙青年學子誤食，所以大家更要小心保護自己。

▲朱宇謀（左）、王上菲擔任反毒大使。（圖／台灣紅絲帶基金會）
▲朱宇謀（左）、王上菲擔任反毒大使。（圖／台灣紅絲帶基金會）
朱宇謀在活動的一開場就帶來這次反毒活動的宣傳曲《絕對正義》，炒熱現場氣氛，他誇世新大學的女生都很漂亮，但都很難追，學生時期他就曾心儀世新女大生，「最後沒追到，讓我傷心了好一陣子，所以今天這首歌是要獻給當年無緣的世新女同學。」此話一出讓現場的師生嗨到最高點。

世新大學是王上菲的母校，王上菲表示：「當年我就是拍攝學校的招生微電影，才有機會踏入演藝圈的，而現在這個演講會場，正是我當年拍攝微電影影片的最後一個場景，也是我的演藝初登場，非常感謝母校今天能夠給我這個機會，以校友身分重新站上這個舞台分享自己的故事。」

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