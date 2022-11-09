朱宇謀險命喪街頭！吸毒犯持刀暴衝　驚險過程曝光

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朱宇謀在活動的一開場就帶來這次反毒活動的宣傳曲《絕對正義》，炒熱現場氣氛，他誇世新大學的女生都很漂亮，但都很難追，學生時期他就曾心儀世新女大生，「最後沒追到，讓我傷心了好一陣子，所以今天這首歌是要獻給當年無緣的世新女同學。」此話一出讓現場的師生嗨到最高點。
世新大學是王上菲的母校，王上菲表示：「當年我就是拍攝學校的招生微電影，才有機會踏入演藝圈的，而現在這個演講會場，正是我當年拍攝微電影影片的最後一個場景，也是我的演藝初登場，非常感謝母校今天能夠給我這個機會，以校友身分重新站上這個舞台分享自己的故事。」
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