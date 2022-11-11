今天不寫鬼！路邊攤挑戰「愛情小說」　寫完秒脫單

▲《戀愛不能隨便》是PTT Marvel 版百萬人氣爆文作者路邊攤嘗試的愛情小說，描述零戀愛經驗的宅男大學生，偶遇一見鍾情女孩的故事。（圖／品牌提供）
▲《戀愛不能隨便》是PTT Marvel 版百萬人氣爆文作者路邊攤嘗試的愛情小說，描述零戀愛經驗的宅男大學生，偶遇一見鍾情女孩的故事。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-11-11 12:00:00

作家路邊攤持續創作10餘年，寫出無數篇鬼故事，而他近期發表了 2006 年所創作的青春歲月《戀愛不能隨便》，回顧當年自己17歲，是個沒交過女朋友、對愛情懵懵懂懂的阿宅學生，加上那個年代很流行藤井樹的校園愛情小說，於是就把對愛情的想像放在文字裡。

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關於《戀愛不能隨便》，有讀者說故事風格跟一般的愛情小說不一樣，讀起來很輕鬆很好笑，也有讀者說根本感受不到愛情成分，就是很歡樂的宅男日記。路邊攤指出，「這篇故事主要是 2006 年，自己對愛情的想像，當時周遭朋友裡有個很帥的傢伙，他幫自己設定了『畢業前一定要交到 XX 個女朋友』的目標，那個 XX 是 50 還是 100 我已經想不起來了，總之他很簡單就能交到女朋友，然後很快就會把對方甩掉，在學校裡可謂惡名昭彰，我們這些交不到女朋友的阿宅總是恨得牙癢癢的。

▲關於《戀愛不能隨便》，有讀者說故事風格跟一般的愛情小說不一樣，讀起來很輕鬆很好笑，也有讀者說根本感受不到愛情成分，就是很歡樂的宅男日記。（圖／品牌提供）
▲關於《戀愛不能隨便》，有讀者說故事風格跟一般的愛情小說不一樣，讀起來很輕鬆很好笑，也有讀者說根本感受不到愛情成分，就是很歡樂的宅男日記。（圖／品牌提供）
路邊攤想起當年，「當時總是想，要是我有一段戀情的話，一定會專心對待女朋友，不會用隨便的態度去對待，所以才有了《戀愛不能隨便》的標題。沒想到這篇故事寫完後沒多久，我就交到了人生第一個女朋友，但在這之前不要說談戀愛了，我跟女生的互動經驗根本少到可憐，完全是個木頭，所以這場戀情很快以分手結束。說來諷刺，作者竟然背叛了自己故事的標題，不過我的態度一點都不隨便，只是缺乏對戀愛的練習。」

路邊攤認為，「這篇故事是我的黑歷史，並不是說他不好看，而是就像是偷寫的情書在課堂上被直接唸出來一樣。 就連寫這篇推薦文對我來說都是一種折磨，原來以前的自己對愛情的想法是這樣嗎？怎麼會有這麼尷尬的橋段？實在好想回去揍以前的自己一拳，叫他專心寫鬼故事就好，不要寫什麼愛情小說啊，大概就是這樣的想法吧，所以我沒有給這篇故事一個完整的結局。」路邊攤最後笑說，10幾年後回頭看這篇小說，真的有種害羞到無地自容的感覺，但從讀者的反應看來，或許成功了一半吧！



原文授權轉載自「鏡文學」文/ 路邊攤
《戀愛不能隨便》於鏡文學官網刊登，閱讀請點>>>https://reurl.cc/D3NzyN
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