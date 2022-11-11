今天不寫鬼！路邊攤挑戰「愛情小說」　寫完秒脫單

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路邊攤想起當年，「當時總是想，要是我有一段戀情的話，一定會專心對待女朋友，不會用隨便的態度去對待，所以才有了《戀愛不能隨便》的標題。沒想到這篇故事寫完後沒多久，我就交到了人生第一個女朋友，但在這之前不要說談戀愛了，我跟女生的互動經驗根本少到可憐，完全是個木頭，所以這場戀情很快以分手結束。說來諷刺，作者竟然背叛了自己故事的標題，不過我的態度一點都不隨便，只是缺乏對戀愛的練習。」
路邊攤認為，「這篇故事是我的黑歷史，並不是說他不好看，而是就像是偷寫的情書在課堂上被直接唸出來一樣。 就連寫這篇推薦文對我來說都是一種折磨，原來以前的自己對愛情的想法是這樣嗎？怎麼會有這麼尷尬的橋段？實在好想回去揍以前的自己一拳，叫他專心寫鬼故事就好，不要寫什麼愛情小說啊，大概就是這樣的想法吧，所以我沒有給這篇故事一個完整的結局。」路邊攤最後笑說，10幾年後回頭看這篇小說，真的有種害羞到無地自容的感覺，但從讀者的反應看來，或許成功了一半吧！
原文授權轉載自「鏡文學」文/ 路邊攤
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