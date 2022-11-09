2022城市論壇6「智慧府城永續新建築」文化傳承建構願景

「 2022 城市論壇」邁入第 6 場，此次邀請到有豐富台日文化交流經驗的台南市觀旅局局長郭貞慧擔任主持人，她針對創新人文城市的特色，以台南的文化底蘊為例，認為台南做為文化城市，如何將豐富的歷史文化與光榮感利用智慧城市手段表現出來，台南是我們共同的資產，要如何深化人民與城市的關係更是重要的課題。

我是廣告 請繼續往下閱讀

本次論壇的引言人同時也是台南市建築經營協會理事長的胡富文提到，好的民眾素養與企業文化都是創新的人文城市的指標，同時也是人們如何關注台南的眼光， 身為建築業者責無旁貸，但都需要大家共同努力學習。明年為台南建城400年，對於走向創意人文城市的未來，他也在思考我們到底可以為台南做什麼？

論壇主講人首先由崑山科技大學房管所所長黃幹忠以「當創新人文城市-台南市的發想」，他以國外5個創價城市的成功案例分析，探討台南未來的機會，也提及當今環境與生態議題造成的人口老化，種種都與城市的規畫有關係。好比義大利的威尼斯，一座偉大的千年城市；也不得不在環境議題下謙卑思索。黃幹忠說，一座人文城市除了有偉大的歷史文化之外，必須擁有更有遠見的規劃，更要達到有百年設想的願景和可能。











第2位講者是淡江大學產業經濟系副教授莊孟翰，他以「當前台灣社會經濟發展與消費者購屋需求變動分析」為題，以2023年房地產發展趨勢談起，再談建築美學與創新人文城市的鏈結；再來是如何提升產品附加價值與生活品質。而在全世界追求淨零，碳中和之下，台灣的業者如何在政府的淨零轉型政策下兼顧低碳建築與ESG永續經營，莊孟翰也分享了不少來自全球與國家卓越建設獎案例。





莊孟翰也提到了人口老化所帶來的反思，他說，台灣老年人口將進入40%，當青壯年的負擔越來越重時更要思考，在拚命蓋房子的同時，會不會步入像日本郊區無人住的後塵？在不同的時代，建築文化所代表的內涵和風格是不一樣的，在現代氣候變遷的環境與日新月異的科技之下，該如何找出一條屬於台南這座百年城市的道路。此次論壇的學者與業者在熱料交流討論中都認為學習力是城市重要的一環，不斷吸收各方的文化再與先進的科技發展相結合，才能用更長遠的眼光，找出一條最符合需求的發展方向。



