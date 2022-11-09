樂天女孩球賽突遇「鹹豬手」十指緊扣！IG氣喊：變態行為

▲「樂天女孩」Rina、Kira在場邊和球迷打招呼，竟遇到「鹹豬手」趁亂十指緊扣，讓Kira氣得大罵「變態行為」。（圖／翻攝自Rina、Kira IG）
▲「樂天女孩」Rina、Kira在場邊和球迷打招呼，竟遇到「鹹豬手」趁亂十指緊扣，讓Kira氣得大罵「變態行為」。（圖／翻攝自Rina、Kira IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-11-09 20:22:31

中華職棒33年「台灣大賽」熱烈進行中，球迷場場爆滿，各家啦啦隊女孩們也賣力在場邊應援。不過，可能是因為賽事過於激烈、球迷情緒太高昂，「樂天女孩」Rina、Kira竟然遇到「鹹豬手」，有球迷趁亂觸摸騷擾，對此，樂天球團也出面呼籲「相信都不是有惡意的，但肢體接觸還是盡量避免」。

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根據《TVBS》報導，樂天女孩Rina、Kira日前到球場為了冠軍賽應援，在觀眾席和球迷朋友揮手打招呼，豈料卻有一名男性球迷在與團長Rina擊掌當下，竟然順勢十指緊扣，握著她的手。

▲▼樂天女孩團長Rina在球場和球迷打招呼揮手，豈料卻趁亂被球迷「十指緊扣」。（圖／翻攝自Rina IG）
▲▼樂天女孩團長Rina在球場和球迷打招呼揮手，豈料卻趁亂被球迷「十指緊扣」。（圖／翻攝自Rina IG）
▲樂天女孩團長Rina在球場和球迷打招呼揮手，豈料卻趁亂被球迷「十指緊扣」。（圖／翻攝自Rina IG）
 
而練習生Kira也有遇到突然被人抓手的情況，對此，她事後也氣得在IG限時動態發文「剛才球賽結束，我從西區回休息室的走道上，有一位球迷趁我揮手的時候偷抓我的手，不知道是不是腦袋裝X，你的變態行為正在降低球迷們的素質，你媽媽知道你在桃園球場偷抓練習生的手嗎」？

▲樂天女孩練習生Kira也同樣被球迷偷抓手。（圖／翻攝自Kira IG）
▲▼樂天女孩練習生Kira也同樣被球迷偷抓手。（圖／翻攝自Kira IG）
▲樂天女孩練習生Kira也同樣被球迷偷抓手。（圖／翻攝自Kira IG）
 
據報導，樂天桃猿行銷部經理Stanley也回應，上禮拜比賽較激烈，相對可能有球迷比較熱情，一般來說擊掌擦過就算了，他十指緊扣我們團長Rina的情況，相信沒有惡意，但「肢體接觸可以盡量避免」，因為現在也還是有疫情，大家沒有肢體接觸，對彼此都比較安全。（編輯：郭佩蓉）

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