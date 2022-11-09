樂天女孩球賽突遇「鹹豬手」十指緊扣！IG氣喊：變態行為

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而練習生Kira也有遇到突然被人抓手的情況，對此，她事後也氣得在IG限時動態發文「剛才球賽結束，我從西區回休息室的走道上，有一位球迷趁我揮手的時候偷抓我的手，不知道是不是腦袋裝X，你的變態行為正在降低球迷們的素質，你媽媽知道你在桃園球場偷抓練習生的手嗎」？
據報導，樂天桃猿行銷部經理Stanley也回應，上禮拜比賽較激烈，相對可能有球迷比較熱情，一般來說擊掌擦過就算了，他十指緊扣我們團長Rina的情況，相信沒有惡意，但「肢體接觸可以盡量避免」，因為現在也還是有疫情，大家沒有肢體接觸，對彼此都比較安全。（編輯：郭佩蓉）
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