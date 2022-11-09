前主播劉芯彤突問「申請低收入戶」　自曝：計算機按整晚

▲前主播劉芯彤近日爆出「要申請低收入戶」，消息一出，掀起熱議。（圖／翻攝自劉芯彤臉書）
▲前主播劉芯彤近日爆出「要申請低收入戶」，消息一出，掀起熱議。（圖／翻攝自劉芯彤臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-11-09 21:03:352022-11-09 21:32:24

東森財經台前主播劉芯彤離開新聞媒體業以後，經常透過社群媒體分享美照、生活點滴，不過她近日卻爆出「要申請低收入戶」，「我拿出計算機東算西算，算了一整個晚上，快把計算機按爛了，我和老公是低收入戶無誤」，掀起熱議。

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▲前主播劉芯彤在臉書問道「請問要去哪裡申請低收入戶」。（圖／翻攝自劉芯彤臉書）
▲前主播劉芯彤在臉書問道「請問要去哪裡申請低收入戶」。（圖／翻攝自劉芯彤臉書）
劉芯彤昨（8）日在臉書粉專發文，一開頭就問道「請問要去哪裡申請低收入戶」，她表示，行政院主計總處發布，2020年底家庭平均每戶擁有資產1263萬元，「這數字是指在金融資產包含現金、存款、股票加計房子、土地、車輛，減去房貸、信貸的淨額」。

但劉芯彤拿出計算機東算西算，算了一整個晚上，都快把計算機按爛了，「我確定我和火星人（老公）是低收入戶無誤。因為我們家距離1263萬，很遠很遠，大概是地球和火星這麼遠的距離」。

貼文一出，網友也紛紛留言，「官方跟民間最遙遠的距離，像極了平行世界」、「我們家也是低收入戶」、「我想除了大企業跟執政黨官員，其他人都要去申請低收入戶了」、「去去去…去排隊拿號碼排…前面還有二千二百多萬人」、「這數字都是假的，這把大老闆們的所得都平均進去，拉高數字」、「對不起我拖累大家平均所得」，還有網友說「奇怪，大家都沒有，到底數字怎麼來的」，對此，劉芯彤也回應「因為一個郭董就拉了半數人的均值吧」。（編輯：郭佩蓉）


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