前主播劉芯彤突問「申請低收入戶」 自曝：計算機按整晚
東森財經台前主播劉芯彤離開新聞媒體業以後，經常透過社群媒體分享美照、生活點滴，不過她近日卻爆出「要申請低收入戶」，「我拿出計算機東算西算，算了一整個晚上，快把計算機按爛了，我和老公是低收入戶無誤」，掀起熱議。
劉芯彤昨（8）日在臉書粉專發文，一開頭就問道「請問要去哪裡申請低收入戶」，她表示，行政院主計總處發布，2020年底家庭平均每戶擁有資產1263萬元，「這數字是指在金融資產包含現金、存款、股票加計房子、土地、車輛，減去房貸、信貸的淨額」。
但劉芯彤拿出計算機東算西算，算了一整個晚上，都快把計算機按爛了，「我確定我和火星人（老公）是低收入戶無誤。因為我們家距離1263萬，很遠很遠，大概是地球和火星這麼遠的距離」。
貼文一出，網友也紛紛留言，「官方跟民間最遙遠的距離，像極了平行世界」、「我們家也是低收入戶」、「我想除了大企業跟執政黨官員，其他人都要去申請低收入戶了」、「去去去…去排隊拿號碼排…前面還有二千二百多萬人」、「這數字都是假的，這把大老闆們的所得都平均進去，拉高數字」、「對不起我拖累大家平均所得」，還有網友說「奇怪，大家都沒有，到底數字怎麼來的」，對此，劉芯彤也回應「因為一個郭董就拉了半數人的均值吧」。（編輯：郭佩蓉）