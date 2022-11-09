啦啦隊女神曝收入祕辛！為搶C位出招 學妹暴紅嗆老鳥
籃球、棒球啦啦隊女神眾多，外表看似光鮮亮麗，其實站在球場上表演的薪水不高，靠著都是知名度的邊際作用，爭取到業配和廣告代言，因此在球場上的曝光量非常重要，中天綜藝節目《小明星大跟班》邀請粿粿、艾璐、熊霓、牙牙、纁曖、瑟七、牛奶、Wendy等女神們同台，揭密職場上的辛酸，吳宗憲爆料有新人被學姐欺負，不能站在舞台中央，結果該女星人氣高，隨即把粉絲都吸引過去，讓學姐立刻被打入冷宮！
熊霓透露，啦啦隊成員每場演出約為4,000至6,000元，但隊員眾多，會輪班分配表演場次，並非每次都能上場，加上球季才有收入，所以跳啦啦隊之外一定要有副業，或靠業配、直播賺錢維生。Wendy加碼透露，職籃雲豹啦啦隊還有罰則，如果遲到或忘記物品還要罰1,000元。
牙牙則曝光成員間會互相競爭，搶C位或跳舞的裝飾道具，結果有新人硬搶中間位置，跳舞動作超大，直接甩起手中的球棒，敲到隔壁學姐的頭。吳宗憲則補充說，聽過啦啦隊成員聊過，學妹硬擠到中間被學姐罵，只好默默在旁邊跳，沒想到全部球迷竟拿著手機、大砲相機移到學妹這邊，結果新人跳了一季就暴紅，還反過來嗆學姐。網友則瘋狂猜測該新人可能是人氣女神林襄或Yuri。
啦啦隊間的禁愛令也有既定默契，多數球隊都會規定「不要跟球員談戀愛」，擔心影響形象，Wendy自曝隊上有規定，不能跟球員私下聯絡，若看到其他人犯規，還可以主動檢舉獲得一萬元獎金，讓主持人相當驚訝。統一獅的艾璐本來是樂天成員，戀愛時和統一隊投手老公胡智為不敢出門約會，在場上相遇無論勝負都很尷尬，還好結婚後跳槽到統一獅，跟老公同隊，才跳脫禁愛令的限制。
此外，啦啦隊形象要甜美可愛，不能太過負面，纁曖坦言在社群平台上發文要小心，不能發表抱怨文，連確診新冠肺炎都被要求盡量不要告知大眾，有些隊伍會規定不要隨意穿太裸露的比基尼，避免影響形象，原來要當個球場上的亮點，其實並不容易。