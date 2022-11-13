汰換老舊F-15　美軍最強F-22隱形戰機進駐沖繩

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舊式F-15C/D的戰鬥機中隊，將分階段移師美國本土，F-22戰機則暫訂部署半年，這是2007年後再度有F-22戰機於沖繩部署，半年後替補機種及美軍最後將採取何種部署方式仍不明朗，已知候選者包括F-15EX或F-35A隱形戰機。
F-22「猛禽」(Raptor)戰機是最早量產服役的第五代戰機，配備了AN/APG-77有源相控陣列（AESA）雷達、向量推力引擎、先進航電與人機界面等；能夠攜帶AIM-9X紅外線導引短程空對空飛彈、AIM-120C先進中程空對空飛彈、聯合直攻彈藥(JDAM)等武器。
F-22不需開啟後燃器上就能超音速巡航，同時具備超視距作戰、高機動性、對雷達與紅外線匿蹤等特性。據估計其作戰能力約為美軍F-15E戰機的2~4倍，成熟度高於中國與俄羅斯研發中的第五代隱形戰機，性能為全球現役戰機最強。而F-22的實際雷達反射截面積（RCS）也一直被美軍列為機密。
美國空軍原計劃訂購750架F-22，但是由於冷戰結束後，美國國會大砍國防預算，使得F-22於2011年停產，最終僅生產8架原型機和187架量產機，部署於8個中隊，成為美國史上生產週期最短的主力戰機。
儘管日本等國對採購F-22有高度興趣，但是為了避免機密外洩，美國國會立法禁止輸出F-22，由於產量少，使得F-22生產與操作成本始終居高不下。2022年美國國防部公布F-22每小時操作成本為52438美元（約合新台幣145.9萬元)，F-16C型戰機約11399美元（約合新台幣31.73萬元）。除了造價與操作成本昂貴外，需要細心呵護的F-22維護也讓美軍傷腦筋，F-22的妥善率僅50.81%，在美軍主力戰機中吊車尾。