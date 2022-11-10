Volkswagen R Performance Day 體驗品牌性能車款的極限魅力!

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Volkswagen在2010年將R部門獨立為子公司後，近幾年更靠著積極推出R性能車款來強化品牌的性能形象，至今R車款已是市售車系的性能旗艦，因此為了讓國內消費者更深入體驗R車款的魅力，特別選在麗寶賽道舉辦R Performance Day活動，將導入國內的所有R車款透過可合法飆速的場域體驗不同車型的性能差異。
由於這次活動與會媒體眾多無法所有R車款皆體驗一輪，因此在上場前以電腦隨機抽取的方式選擇兩款試駕車型，很幸運的小編抽到的是最期待的Golf R與Arteon 430 TSI R-Line Performance，正好可對比一下正規的R家軍與裝上R-Line Performance性能套件之車型到底在賽道上的表現有何差異? 不過在上場前原廠特別安排一段科技講座，透過R部門行銷主管與御用測試車手的講解讓大眾能更為了解R車款的歷史與設計理念。
最早推出的R車款是2002年的Mk4 Golf R32，接下來的每代Golf車型皆有推出R性能旗艦，隨著2019-2021年陸續將T-Roc、Tiguan、Golf Variant、Arteon增列R車型後，目前導入台灣的R車型則有Golf R、T-Roc R、Tiguan R、Golf R Variant四款，依照原廠提供的銷售數據來看，每年在全球賣出的R車款已超過3萬輛，台灣更是在有販售R車型的50多個國家中排名第5名，可見國內喜好高性能車款的買家並不在少數，也促成這次原廠在台舉辦R Performance Day的最主要原因。
至於R車款與一般車型相比到底有何差異? R部門行銷主管Peter Jost也特別解釋到性能輸出至少具備300匹馬力，極速可達250 km/h同時有四輪傳動系統的加持才是R車款性能旗艦的精華所在，外觀上則配有專屬Lapiz Blue配色與空力套件，搭配精心調製的內裝鋪陳與特殊的甩尾及賽道模式，皆是讓R車款獨一無二的調製配方，以MK8 Golf R為例，在紐柏林賽道創下7:51秒的成績足足比上一代推進近20秒，在動力差異不大僅靠著優異的底盤調教與先進的電子系統輔佐下便能達到如此成績可謂相當驚人的大躍進。
對於R車款開發有所貢獻的御用試車手Benjamin Leuchter則對動力與底盤調教有更深入的解釋，R車款皆搭載代號EA888 evo4的2.0升四缸渦輪增壓引擎，依不同車型調性馬力輸出落在300-320匹之間，搭配的DQ381七速雙離合器變速箱同樣針對R車款進行更為激進的設定，後軸所配置的扭力分配系統透過電子式多片液壓離合器的輔助下能將扭力做最適切的分導，無論在何種模式下皆能提供輪胎保有最佳的抓地表現，其餘的底盤調教像是負外傾角設定、更為硬朗的防傾桿與彈簧、優化版的DCC車輛動態管理系統、加大碟盤與鋁合金副車架等調整皆是為了讓R車款在性能表現更上層樓。
這次活動原廠安排了兩個項目分別是金卡納與賽道體驗，金卡納關卡相當意外的以Golf R Variant為測試車型，教練也提到車身尺碼較長的Golf R Variant看似不太適合跑金卡納這種刁鑽路線，但透過精心的底盤調教實際開起來會讓你有意想不到的驚喜，上車後大腳油門下去在高速過彎時能感受到優異的懸吊支撐性，並不會有過大的車身晃動來減緩駕駛踩踏油門的信心，車頭指向性與煞車靈敏度也比想像中來的銳利，並不會有長軸距車尾躁動的不安定感，精準的制動效果亦能提升駕駛自信心繼續挑戰下一個彎道，在繞錐時的左右擺趟也相當易於預測，果然經過R部門特調的旅行車款在動態反應上確實有它的獨到之處!
接著來到今日的重頭戲賽道體驗，首先駕駛的是本人最期待的Golf R，在進入賽道前點選賽車模式後，中控螢幕上則會額外跳出飄移與Special模式選項，前者會透過扭力分導系統將輸出至後軸的動力100%傳遞給外側輪創造出燒胎滑移的效果，後者Special模式則是依照紐柏林賽道的設定，讓DCC車輛動態管理系統的懸吊模式變得更軟，使輪胎能更為貼地以應付高底起伏的賽道路況。
至於Golf R實際開起來在加速力道的傳遞上果真相當飽滿，一出Pit跨上賽道油門一給隨即跟上前導車步伐，T1的高速右彎則能感受到四驅系統優異的抓地表現並沒有明顯的推頭感受，特調的DQ381七速雙離合器變速箱在出彎後的加速反應也相當即時，聰明的換檔邏輯不太需要以手動排檔方式操駕，全程交給電腦判斷也不成問題，另外值得一提的煞車反應是我對Golf R感到的一大驚喜，這組雙活塞卡鉗搭配18吋通風碟對於制動靈敏度的提升有著極大助益，入彎前重踩煞車所傳遞而來的扎實力道回饋讓駕駛可為精準的判斷入彎煞車點。
接下來體驗的是Arteon 430 TSI R-Line Performance，這款旅行車雖非正規的R家軍，但擁有280匹的馬力輸出同樣不可小覷，加上R-Line Performance套件加持配置有四輪傳動系統及DCC主動底盤控制功能，加速感雖未如前面Golf R來的強烈，但0-100 km/h僅5.5秒的實力在一般道路也是夠嗆的了，不過前方可是一票正規的R家軍，在賽道上的加速表現還是略遜一籌，底盤較上也偏舒適取向，過一些連續彎道時的重心轉移並不如Golf R來的迅速，而且煞車系統也是較偏一般道路設定，入彎煞車點的選擇要更為提早一些，否則過晚煞車會有推頭跑出路線的疑慮。
這次透過Volkswagen R Performance Day活動不僅可深入的了解品牌對於性能車款的策略與規劃，對於如何在性能與日常使用中取得平衡更是R車款所能帶給消費者的價值所在，雖然無法一次試駕到所有R車款，但經過賽道體驗之後發現R車款與一般車型有著極為不同的產品設定，透過這種方式來強化產品定位則能為品牌帶來更準確的市場區隔。