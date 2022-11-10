批盧秀燕4年0建設 陳柏惟籲台中人：票投蔡其昌絕對賺爛
民進黨網路實境節目《一碗麵的時間》今（10）日更新，最新一集邀請台中市長候選人蔡其昌競選辦公室青年總會長陳柏惟當特別來賓。陳柏惟在節目中痛斥盧秀燕「4年0建設」，也不關心台中市民在意的空汙、治安、育兒補助等議題，讓台中光榮感盡失；陳柏惟說，蔡其昌作為最年輕的立法院副院長，不只最懂年輕人，更是「超強行動力」和「義氣」代名詞，希望大家要返鄉投票，「票投蔡其昌絕對是賺爛了」。
陳柏惟認為，今年選舉主菜是「美中關係」，他將美國、中國比喻為兩個喜歡台灣的人，前者經常找你約會看電影，後者不斷拿棍棒威脅逼婚，「誰會嫁給每天恐嚇你的人？結果台灣竟有政黨一直去貼中國」。
陳柏惟說，很多人覺得政治很髒不要碰，「但你家客廳很髒要不要掃？你不碰就別人來碰，就美國碰、中國碰」，他認為，每個人都該主動關心自己的家鄉，也相信民眾會理性選擇，投票選出能讓城市亮點不斷的首長。
相較其他縣市亮點不斷，陳柏惟忍不住開砲，痛斥盧秀燕「4年0建設」，讓台中光榮感盡失。他舉台中市民最關心的7大議題，包含租屋買房、育兒補助、學校營養午餐、空污、治安、虐童、創業貸款等，但盧秀燕卻只關心企業財團，最大政績只有「暫停前市長林佳龍的規劃，修改後收割成自己的」，甚至一上任就無預警解散、讓年輕人參與市政的「青年議會」。
面對盧秀燕的消極作為，陳柏惟感嘆，「政治不應讓年輕人失望」，而他認識的蔡其昌絕不會讓年輕人失望，更鼓勵青年關心政治。
陳柏惟說，蔡其昌已經宣示上任要成立「青年事務局」，陳認為，蔡其昌作為最年輕的立法院副院長，不只最懂年輕人，更是「超強行動力」和「義氣」代名詞，希望大家要返鄉投票，讓台中從讓青年卻步的「負評城市」，翻轉成「想夢且能實現夢想」的地方，「票投蔡其昌絕對是賺爛了」。