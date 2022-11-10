曾雅妮復出首戰低迷 大爆桿吞五柏忌加雙柏忌

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南一球場今晨濃霧籠罩，原定七點的開球時間足足延遲了一個小時，前球后曾雅妮今天打來跌跌撞撞，前九洞一鳥兩柏忌37桿，轉進後九洞後每況愈下，吞了五個柏忌外加一個雙柏忌，43桿。最終繳出正8桿的80桿，暫並列53位。
曾雅妮賽後沮喪地表示，她心有餘而力不足。「今天打到第九洞時，腳就開始不舒服，後面直接崩掉，完全hold不住。完全不知道我的右腳在哪裡，踩也踩不住，要用力也用不了力，連推桿站上去都覺得右腳很不舒服。」曾雅妮說道。她坦言賽前就知道自己的身體狀態尚未恢復，沒有抱持太大希望。因為平常坐車打球都不錯，但如果走路打球，大概走個12、13洞就會開始不舒服；但是一到了賽場，總會抱持一絲希望。「今天打得真的很爛。等會先去找防護員處理一下，好好睡個覺、休息一下，看明天能否好一點。」
甫於今年從塔爾薩大學畢業、上個月才轉入職業的曾彩晴，在她職業生涯的處女秀首輪就表現亮眼。18洞五鳥、兩柏忌與一雙柏忌，71桿暫時並列首位。曾彩晴表示，這是她轉入職業的第一場比賽，一開始有點小興奮，所以出了一些小狀況，後來才慢慢穩住，開球木桿變好，短切與推桿也算給力，該救的都有救到，整體表現自己還算滿意。但還可以更好，因為失誤多了一些，賺多也花多。她覺得南一球場很有挑戰性，進攻果嶺的那一桿不容易停在果嶺上，所以明天還是穩扎穩打，希望能多抓幾隻鳥，少吞一些柏忌。
在美國NCAA賽場磨練滿四年，曾彩晴未來的目標仍放在LPGA。「今年資格賽表現不好沒考上，明年會繼續去考，希望能站上LPGA舞台。」曾彩晴說道。
和曾彩晴同以71桿並列領先的黃靖，今年大部分時間也都在美國打拼，但是在愛普生巡迴賽的成績不如預期。所以，她在上個月中旬返台後，抱持著以調適心態為主的想法來打比賽。「今年後面幾場比賽打到真的心灰意冷，除了技術跟不上外，心態更是一大問題，有時真的打到腦袋當機，一片空白。」黃靖坦言。「所以，這場賽事我是抱持著用很好的心態來打一場球，結果不重要，重要的是能否按照自己的想法與策略，去好好執行。」
而她首輪的表現，確實有照自己的意思去執行，抓下三鳥，吞了兩個柏忌，整體表現相當穩定。最可惜的是第18洞，原本以負2桿單獨領先的她，第二桿打過頭，回切又太大而沒能救帕。黃靖認為，南一球場不好打，開球的角度與落點要對，且有幾洞的距離打起來有點吃力。果嶺速度略慢，路線也不容易判讀。「今天的表現還算滿意，一些處理球都還不錯，當然也有幾個比較可惜的…明天還是一樣，好好地根據自己的策略，把球執行好就好。」黃靖說道。