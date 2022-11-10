楊大正、陳明章寫歌挺　陳時中：暗黑會過去、盼留下美好

▲陳明章將月琴送給陳時中，期許其能帶領台北更好。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.10）
▲陳明章將月琴送給陳時中，期許其能帶領台北更好。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.10）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-10 10:45:55

民進黨台北市長候選人陳時中辦公室今（10）日繼續舉行「每日一挺 音樂人挺阿中 暨公布《音樂人為台北／阿中寫歌》系列歌曲」記者會，包含民謠大師陳明章、金曲歌王王俊傑、滅火器樂團主唱楊大正都戴上陳時中口罩出席，替陳時中站台背書，會中也釋出董事長樂團主唱吳永吉創作、獻唱的《頂真》，音樂圈齊站出來，展現民進黨力拚睽違24年再造台北的驚人氣勢。

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楊大正表示，過去台灣防疫成績很耀眼，選戰當中很多對防疫的攻擊，自己覺得沒有道理，也很心疼。幾周前跟陳明章、王俊傑一起在劇院工作的時後，發現他們在偷偷寫歌，自己聽到陳明章老師的創作後覺得很感動，「想說2位前輩都寫了，我也要寫」。

楊大正說，自己是高雄人，現在也搬回高雄，但過去有12年居住在台北市，自己的火氣音樂營業登記也還在忠孝東路上，「台北市未來跟我息息相關，只要我們可以出點力，我們都很樂意在我們的領域聲援支持」。

▲滅火器樂團主唱楊大正力挺陳時中，不過其創作的歌曲被競選團隊視為彩蛋，今日尚未公布。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.10）
▲滅火器樂團主唱楊大正力挺陳時中，不過其創作的歌曲被競選團隊視為彩蛋，今日尚未公布。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.10）
王俊傑說，2周前在家裡，大腦突然出現幾個旋律，也想到陳時中這次怎麼都沒有競選歌曲，自己就打電話給陳時中競選總幹事吳思瑤，說想要找朋友一起來創作幫忙，2個多禮拜大家就生產出6首歌，自己也寫了《聽見改變的聲》。

「台北是我求學、築夢的地方」，自己每天拿著手杖在台北市裡面穿來穿去，感覺到改變的渴望，想要讓台北不一樣的能量在生成，那是氣場、溫度，所以寫了這首歌，投射到陳時中身上 ，期待未來日子裡，台北改變的聲音可以實現。

陳明章也為陳時中譜寫《有希望的都市》 。他說，這是自己10幾年來的心情，很鬱卒，自己一直在想如何讓台北市更好，相信陳時中有能力做這件事情，「只要有心，石頭也會變黃金」。

▲陳明章與王俊傑分別創作歌曲力挺陳時中。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.10）
▲陳明章與王俊傑分別創作歌曲力挺陳時中。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.10）
陳時中說，選舉最後階段，抹黑、扭曲越來越多，但終究是要選賢與能，不應該有太多扭曲跟抹黑，這會傷害到無辜的人。

陳時中說，「我要鄭重在這裡講，整個選舉不管怎樣，暗黑總會過去，希望能把美好的事情留下來」。

陳時中也說，聽到這些歌曲，從希望、改變、頂真、努力，貫穿幾首歌曲，這都帶來正能量。歌曲是有感染力的，真希望選舉最後可以有正能量，讓大家更好。

▲陳明章、王俊傑、楊大正同台力挺陳時中。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.10）
▲陳明章、王俊傑、楊大正同台力挺陳時中。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.10）

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