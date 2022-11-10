文化發展基金用於公共媒體　林奕華、李永得互嗆是文宣部

我是廣告 請繼續往下閱讀
林奕華質疑文化發展基金的真正用途，提到先前李永得曾說是支援博物館購藏支出，但博物館本來就能編列預算，只是多數館所沒有編列，典藏以捐贈為主。
李永得回應，博物館可以編列預算但通常拿不到，因為購藏預算過低。
據「文化發展基金收支保管及運用辦法」草案，基金用途包括文化發展及公共媒體辦理等相關支出、公共藝術辦理及推廣等相關支出、傳統工藝與美術等購藏支出、管理及總務支出等等。
林奕華詢問，文化發展基金為何會跑出公共媒體辦理呢？
李永得說，文化發展基金有階段性，首要目的是公共媒體需求，最早倡議設立該基金是想強壯台灣公共媒體。
林奕華表示，公共媒體的財源應回歸公視法。李永得表示，公視法1年預算才9億真的太少。林奕華追問，所以公視法1年撥9億、還能再用文化發展基金給公共媒體，這不是違法嗎？不夠的話，正途應回歸修公視法，不該在文化發展基金裡藏公共媒體辦理。
林奕華批評，Taiwan Plus已經用百之百文化部的錢，委託公視製作，「我都覺得文化部要變文宣部了」，現在又要透過文化發展基金給公共媒體錢。
李永得回應，這是曲解，「你完全是政治腦袋想事情、完全沒有媒體觀念，都是政治思考」，公視法也會修，文化發展基金現階段用於購藏支出，等財源充足，會指名用在公共媒體。
面對林奕華對文化發展基金用途的質疑，李永得說，「我做部長，百分之一百支持用在公共媒體」，若委員不同意，可以提案把它刪掉，完全尊重。
林奕華批評文化部不要再把手伸到公共媒體，Taiwan Plus已經是政府百分之百出資做了一個電視台，現在還要把錢投入公媒。
李永得怒回，「你根本就是文宣部的人嘛！所以你才會用文宣的思考，沒有從國家的角度來看公共媒體發展，你有沒有媒體政策啊！」
立委林宜瑾指出，依據文化基本法第24條第2項規定「文化部應設置文化發展基金，辦理文化發展及公共媒體等相關事項」，文化部是依法辦理，她完全支持用於公共媒體，並堅決反對委員亂刪。