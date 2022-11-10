特企／「雙11」刷中信優惠享不完！消費滿額最高回饋23％

▲「雙11」刷中信卡優惠享不完，中國信託攜手各電商　消費滿額最高回饋23％。（圖／中信提供）
▲「雙11」刷中信卡優惠享不完，中國信託攜手各電商　消費滿額最高回饋23％。（圖／中信提供）

本報訊

2022-11-10 12:11:122022-11-10 12:16:01

網路購物年度盛事「雙11」刷中信卡好康多！中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）攜手Yahoo購物平臺（購物中心／超級商城／拍賣）、PChome線上購物、momo購物網、淘寶網（天貓）、蝦皮購物等電商，推出「雙11」刷卡優惠，讓中信卡友開心購物，刷卡賺回饋，消費滿額最高回饋23%。

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經濟部統計處資料顯示，臺灣零售業網路銷售因新型冠狀病毒（COVID-19）疫情加速成長，去（2021）年零售業網路銷售金額達新臺幣4,303億元，年增24.5%，寫下歷史新高；中國信託銀行也觀察到，截至今（2022）年9月，中信卡線上交易筆數已占整體的6成以上，線上消費金額亦達整體的5成以上，顯見宅經濟持續發燒。

電商年度大慶「雙11」購物節登場，中信銀行攜手各大電商推出刷卡優惠，即日起至今年11月15日止，於Yahoo購物平臺刷Yahoo聯名卡消費滿新臺幣3萬元，享5,000元刷卡金，於今年11月11日當日單筆分期滿新臺幣2萬元，再送2,000元刷卡金，合計7,000元刷卡金，回饋率高達23%；同時祭出Yahoo聯名卡「新朋友」限時加碼，即日起至今年11月15日止，首次申辦Yahoo商務鈦金卡於Yahoo購物平臺消費，享筆筆12%刷卡金回饋。

中信銀行推出之中國信託ALL ME卡，主攻喜愛網路購物的卡友，即日起至今年11月30日止，於中華電信網路門市、神腦生活購物、Hami市集、Hami小舖等中華電信指定通路，以Hami Pay綁定中國信託ALL ME卡消費，最高享18%回饋。即日起至今年12月31日止，以中國信託ALL ME卡綁定至PChome 24h購物指定連結，購物消費最高享12%回饋，購買PChome儲值金最高亦享9%回饋。

針對喜愛在淘寶網（天貓）購物的中信卡友，於今年11月11日當日刷中信卡單筆滿新臺幣3萬元，送2,000元刷卡金。此外，於今年11月11日當日在蝦皮購物刷中信卡，單筆分期滿新臺幣3萬元，送3,000元刷卡金，今年11月單月消費累積滿新臺幣10萬元，加碼贈3,500元刷卡金，最高可獲得6,500元刷卡金。

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