藍營告圖利高端！薛瑞元爆氣嗆惹錯人 李德維喊法院見
衛福部食藥署日前通過國產高端疫苗保護力審查，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥承認，高端具9成保護力報告是疾管署自行分析。立法院國民黨團書記長李德維昨日赴台北地檢署，提告衛福部長薛瑞元及疾管署長周志浩提告圖利。薛瑞元今（10）日受訪則強硬反擊，「他不清楚惹到什麼人」，更直言他跟李德維2人，會有1人被抓去關。對此，李德維稍早受訪則說「非常好」，此事就法院見。
立法院國民黨團昨召開「高端審核疾管署竟當槍手，國民黨團提告圖利」記者會，李德維指出，7月27日高端送相關保護效益報告給衛福部，同日衛福部就公告修訂特定藥品專案核准製造及輸入辦法，將原先只有藥廠才可提出EUA申請，增訂為疾管署也可申請。他質疑過程中薛瑞元、周志浩有圖利之嫌，進而赴台北地檢署提告。
薛瑞元今早受訪則反擊，李德維搞不清楚他惹到什麼人，「我不是一個可以任人欺負的公務人員」。薛瑞元更嗆，據貪汙治罪條例圖利罪為5年以上有期徒刑，誣告罪刑法第169條則是7年以下有期徒刑，雙方的籌碼並不同， 「不過我就跟他縮哈，不管將來我是否離開公職」、「我一定和他弄到底，我們倆反正有1個人會抓去關」。
針對薛瑞元的說法，李德維今受訪也回應，「我覺得非常好」，相關訴狀已經寫很清楚，同一時間衛福部修改法規，做了讓人很多讓人非議的事，這件事情就法院見。