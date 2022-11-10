能源局首次光儲標案　雲豹能源牽手台普威順利奪標

為配合經濟部推動儲能系統結合太陽光電之政策，改善太陽光電間歇性供電問題，使太陽光電之電能於白天經儲存後，得於夜間放入電網，同時亦須配合台電公司進行調度，俾促進饋線利用率最大化。雲豹能源科技股份有限公司之子公司恩富，與儲能系統整合商（BESSI）台普威能源，共同規劃6.2MW／22MWh儲能系統，並於民國111年11月4日。得標經濟部能源局第一宗儲能系統結合太陽光電設備標案，再次寫下新里程碑。
台普威能源為電池儲能系統整合商（BESSI），成立三年的期間，已經為台電建置了兩個大型案場，其中台電路園變電所儲能系統裝置容量達20MW，是全國首座大型的變電所大型儲能案場，目前已經通過各項測試，也順利通過UL9540安規現地試驗，待台電竣工檢查完成後，即可進入試運轉程序。預計於今年底可併網並正式加入系統運轉。另一個為中壢儲能案場，履行台電AFC服務，自110年5月21日正式上線運行至今已超過1年，執行率平均達99.96%近滿分的亮眼績效。
台普威能源，除了為台電建置大型案場外，也為民營業者建置儲能案場與設備。日前，國瑞汽車為配合政府再生能源政策及國瑞新事業之發展，選定台普威能源於國瑞觀音廠區建置儲能系統，參與台電電力交易平台調頻備轉dReg0.25輔助服務，自111年8月5日正式上線運行至今，儲能系統執行表現優良。