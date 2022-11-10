T1／直言還是想重返湖人 Howard遭爛理由打槍

球星Dwight Howard來台加盟T1桃園雲豹，掀起「魔獸旋風」，但其實日前他才向美國媒體爆料，其實還是有機會返美為湖人效力。 我是廣告 請繼續往下閱讀 36歲的Dwight Howard日前在接受美國podcast《Club Shay Shay》訪問時爆料，「我很樂意繼續為湖人效力，但球團必須要給我一紙複數年合約。拜託，我曾經幫助湖人奪冠，球團卻僅以『不願意與超過30歲的人簽長約』的爛理由而打槍我。」Dwight Howard說，「我絕對物超所值，我不需要大量的上場時間，也不爭先發位置，每場給我20分鐘就可以了。」Dwight Howard在2019-20球季幫助湖人奪冠，他在該年季後賽出賽18場，其中有7場先發，但隔年湖人不續約，讓他轉戰76人，之後在2021-22球季又重返湖人，今夏又未得到合約。近年不斷地轉隊，也讓Howard感到非常厭倦，這也是他堅持要求一紙複數年合約的主因，如今他則選擇誠意十足的桃園雲豹，展開籃球生涯第二春。T1／對付「魔獸」Howard? 獵鷹補進臂展228公分防守悍將一甲子足球隊差點「絕跡」 台灣石虎復活感謝運彩NBA／史上第一次「全面啟動」 首場就爆冷門曾雅妮復出首戰低迷 大爆桿吞五柏忌加雙柏忌