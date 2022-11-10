金鐘主題曲爭議　李永得：審查人力有限、我也有責任

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立法院教育及文化委員會今天審查112年度文化部相關預算案。立委萬美玲質詢時表示，〈I Promise〉因為文化部事後認定資格不符，獲獎後遭撤銷，後來發現是資格審查階段出問題，報名單位有提出疑義，但承辦專員沒按照作業流程呈報或回覆，引起爭議，原獲獎人許常德也在臉書上表達不滿，萬美玲希望文化部檢討責任歸屬。
李永得回應，整件事情共有3個癥結點，包括影視局從一開始公布辦法時的敘述文字就不夠精確，經過這次事件，會用更精確的文字敘述；再者，報名單位提出疑問時，承辦人員在第一時間未按照標準作業流程，給予及時回應或內部回報請示，這是影視局的內部作業疏失，應檢討。
李永得說，第三是未來如何避免，電視金鐘獎每年報名件數多達1000多件，今年高達1900多件、近2000件，卻只有1名文化部專員負責書面審查，人力明顯不足，未來會再增加專業人員做資格審查。
至於責任歸屬。李永得表示，影視局內部正在做責任釐清檢討，但完全歸咎於承辦專員不十分公平，從公告精準度、審查流程都要改善，「就連部長我都有責任，要引以為戒」！
萬美玲質疑金馬獎辦法中明訂，若獲獎者資格遭取消不遞補，為何金曲獎與金鐘獎都沒有相關規定，而是由評審小組自行決定遞補？
李永得回應，這不是臨時做決定，文化部完全尊重評審委員的決定，原本的制度是否有做更明確的規範，未來可以再跟專業界一起討論。