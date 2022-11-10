百年難遇！最強靈數11/11登場　命理師「5步驟」求財催富

▲1為數字之首也為最強靈數，一元復始萬象更新，111/11日當天數字1可出現高達7-13次，這天磁場強大不容小覷。（示意圖／翻攝自unsplash）
▲1為數字之首也為最強靈數，一元復始萬象更新，111/11日當天數字1可出現高達7-13次，這天磁場強大不容小覷。（示意圖／翻攝自unsplash）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-11-10 13:11:16

雙11除了搶購物折扣外，更是求財開運的好日子！明（11）日將迎來國曆111年11月11日11點11分11秒，《旺好運》谷帥臻風水命理師指出，1為數字之首也為最強靈數，一元復始萬象更新，當天計時數字1可出現高達7-13次，這天磁場強大不容小覷，建議利用難得的好時機，透過簡單5步驟來祈願、增強運勢，一路旺到2023年。

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谷帥臻指出，當日出現最多1磁場能量最強的時辰為午時（11點-13點），可挑選這時機做開運5步，「時奇門遁甲」吉利方位在「北方」形成「飛鳥跌穴」特殊大吉格，又遇三吉門「生門」最適用於求財催富，貴人印綬、婚姻喜事、進人口、謀為洞徹、所求皆得、所願皆成。

▲根據祈願內容，準備不同的佈局催旺物品。（圖／翻攝自《旺好運》）
▲根據祈願內容，準備不同的佈局催旺物品。（圖／翻攝自《旺好運》）
步驟1－根據祈願內容，準備不同的佈局催旺物品

想增進財運者準備一匹「馬上有錢」的銅馬；想升官者準備一匹「馬上封侯」的銅馬；想突破現況者準備一匹「活力奔跑」的銅馬；想求姻緣者準備一個黑色花瓶及鮮花雙數朵（玫瑰、向日葵、百合）；想求貴人運者準備一盆茂盛的「富貴幸運竹」；想求健康者準備一個「天然葫蘆」或「銅葫蘆」；想求學業進步者準備四隻「文昌筆」。

步驟2－製作個人祈願「元辰紙」

用黑筆在紅紙上寫自己名字，農曆出生時間，居住地址，以及祈願內容。

步驟3－吉時擺放催旺物品、點燈、焚香、祈願、引動催發磁場

當天111/11/11在午時(11-13)間，在客廳或書房的北方設案桌佈局，放置一塊紅布將上述準備好的催旺物品擺放好，「馬上封侯」與「馬上有錢」馬頭朝屋內，「活力奔跑」馬頭朝大門。接著焚一爐好香，點一盞蠟燭燈火產生空氣熱流(可用檯燈照明替代)，照亮個人祈願「元辰紙」，靜坐或加念經典(心經、佛典、易經、聖經亦可)，消除負能量沉澱自我安定心神，祈願所求達成。

步驟4－往奇門遁甲吉方出行，祈願效果更佳

室內佈局完成後，裝扮整齊，在眉心、太陽穴、手腕處點上精油，消除負能量，可外出往「北方」出行(步行1公里，開車11公里)以上，見著黑衣者或運鈔車扛錢人，見貴人轉旺好運，祈願效果更佳。

步驟5－捨得給與

111/11/11這天磁場強大，若能多行佈施行善積德，說好話作好事，可為自己與家人積累福報功德最大！

谷帥臻老師提醒大家，千萬別錯過一生只有這天最強靈數1次數最多、能量最強的磁場引力，同時善用「奇門遁甲-飛鳥跌穴」大吉格與吉利方位佈陣與出行，幫自己造命開運，祈願成效最靈驗！

可製作個人祈願「元辰紙」。 （圖／截取自《旺好運》）
▲製作個人祈願「元辰紙」內容示範。 （圖／截取自《旺好運》）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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