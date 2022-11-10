揭10大選舉奧步　民進黨：守護家鄉、捍衛民主選風

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在「抹黑奧步」方面，除了有國民黨籍議員於網路上發布影片，抹黑民進黨新北市長候選人林佳龍賄選外，更有另位議員憑藉幾張照片看圖說故事，抹黑民進黨台北市長候選人陳時中伸鹹豬手。
「黑道威嚇奧步」方面，曾遭媒體披露涉及多項案件的許淑華競選總部林姓副主委，竟於競選LINE群組公開索求蔡培慧座車車牌號碼，有藉機恐嚇蔡培慧與其支持者之嫌。此外，南投競總也曾披露，支持民進黨籍蔡培慧候選人的里長被黑道找去吃飯、喝酒。
在「假訊息奧步」方面，國民黨台南市長候選人謝龍介日前於臉書直播造謠麻豆文旦滯銷，並致使文旦銷路變差、價格降低，形成「文旦之亂2.0」，為了選舉嚴重傷害柚農。
最後，「行政不中立」部分，則有國民黨新北市長候選人侯友宜用行政干預林佳龍競選團隊，包含員警監視「抨擊侯友宜行政不中立」記者會、拒絕競選活動場地申請、利用市府各局處發出多則新聞稿謾罵林佳龍等。
謝佩芬表示，其餘五項選舉奧步，依序為鬧場奧步、鴨霸奧步、棄保奧步、網軍帳號奧步、栽贓奧步。「鬧場奧步」，前陣子在宣傳18歲公民權和陳時中競總成立的活動上，遭有心人士蓄意鬧場，試圖製造對立衝突、干擾活動進行。
「鴨霸奧步」部分，花蓮縣長徐榛蔚竟然在參加阿美族豐年祭時，要求民進黨候選人、本身就是阿美族人的Kolas提早離場，十分霸道；「棄保奧步」部分，中廣董事長趙少康釋出民調指出，高虹安、沈慧虹民調同為25.96%，意圖操作棄保，用「新竹換台北」。
此外，謝佩芬也呼籲，近日接獲情資，一些打著媒體人名號的有心人士，打算知法犯法，在法定選前10日民調封關之後，蓄意公布假民調操作棄保，請選民留意，民調封關日之後，轉發民調資料也會觸法。
「網軍帳號奧步」部分，某位縣市長候選人花錢買網軍，幫自己臉書和YT灌水、灌流量，甚至還利用假帳號，對其他候選人發動攻擊；「栽贓奧步」部分，近日國民黨新竹市長候選人林耕仁踢爆高虹安涉嫌詐領助理費，但民眾黨和高虹安卻指稱林耕仁是民進黨的打手，對她的質疑都是來自民進黨的攻擊，除了低級外，更讓人看了一頭霧水。
律師黃帝穎表示，在選罷法對於賄選的規定中，包含送禮、請客並邀請參加政治活動等行為，皆屬於賄選，得處3年以上，10年以下有期徒刑，呼籲民眾若發現有疑似賄選行為，可利用手機錄音、錄影，依候選人層級不同，「若檢舉成功，檢舉人最高可獲得1000萬元獎金」。
黃帝穎表示，若民眾遇上「賄選奧步」，可以進一步蒐證，除了捍衛民主選風外，更可以獲得國家頒發的獎金。此外，「黑道威嚇奧步」中提及的公開徵求蔡培慧座車車號，或是支持蔡培慧的里長被請去「喝茶」，涉嫌違反刑法中的恐嚇危安，以及個資法。「棄保奧步」中提及的散播不實民調、訊息，違反選罷法中的意圖使人不當選、散播謠言或不實訊息，也有刑罰規範。此外，需要特別提醒民眾，若在選前10天內以任何方式刻意散佈或引述民調，無論是媒體報導、個人臉書公開發言或是網路相關轉載等，都違反選罷法。
黃帝穎最後指出，投票當日，目前選罷法中只有對於候選人進行限制，對於此次18歲公民權修憲複決案，並無禁止宣傳的法律限制，因此即使到了投票當天仍可進行修憲公投宣傳，並無裁罰問題。不過仍要注意投票所四周30公尺仍有相關限制，提醒民眾留意。