棒球／范宸竣飆速止血 助龜山奪重光盃第五冠

2022年第十四屆重光盃最終決賽，桃園龜山國小本屆「倒吃甘蔗」，開幕賽吞敗後越戰越勇，冠軍賽以16：6力克今年的大黑馬南投新街國小，收下賽會第5冠，季軍則是上屆冠軍台北福林國小。
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龜山總教練李政達自豪地表示，球隊目前投手陣容堅強，本屆目標就是練出更多先發投手，「雖然原本設定的二、三號先發都沒有表現好，但這次光是上場投球的就有8人，希望用車輪戰讓大家都能上場，畢竟是有轉播的比賽，小朋友都很想表現。」
上個月的桃園盃，范宸竣也上演「三振秀」3局5K助隊奪冠，今天的剛猛速球更是讓場邊驚呼連連，最終繳出2.1局6K成績，雖然後續因體力下滑丟了3分，無損他的貢獻。「他很像之前的學長李灝宇，身材、爆發力都不輸，但兩人個性差很多，學長很豪邁，他比較內斂，所以要不斷提升他的信心。」
范宸竣不僅在投手丘上霸氣十足，本屆重光盃還以3發全壘打、12打點包辦兩大獎項，他賽後靦腆笑說，「其實我平常打擊練得比較多，我也不知道為什麼球速比別人快，可能有一點點天分吧。」
阿美族的范宸竣，舅舅是前兄弟象投手張凱倫，所以從小對棒球就很有興趣，但入門時卻很挫折，「覺得棒球滿難的，打了兩年都沒抓到感覺，直到小六才有點開竅。」雖然沒有跟張凱倫丟過球，范宸竣仍常跟舅舅聯絡，也吸收了一些意見，希望在棒球路上走得更穩。
8度參賽的新街，今年火力驚人，預賽加淘汰賽6場比賽狂灌72分，包括八強賽田禹佐再見三壘安打，15：14氣走台東卑南，準決賽再扳倒衛冕軍福林，隊史首度晉級冠軍戰，新街總教練、前中華職棒中信鯨球星紀俊麟將功勞歸給學生。
「這批孩子不會懼怕落後，我們今年很多場都是落後、平手到逆轉，這次重光盃也好多場是後來居上，其實連我自己都在找原因，他們真的很棒。」紀俊麟說：「他們很有凝聚力，隊長金祥恩會帶頭，每天回去彼此討論『下一場』會對誰，代表他們確信自己『這一場』會贏，跟一般小孩子很不一樣，非常積極。」
本屆季軍賽也相當精彩，福林在5局下半靠著楊閎宇滿壘時的深遠二壘安打，打回超前2分，終場5：3力克桃園中平，了結準決賽惜敗遺憾，而隊員間落後時突然吼起「昇龍拳（shoryuken，經典電玩遊戲《快打旋風》的招式），彷彿成了逆轉密碼。「有一位常來看我們比賽的伯伯，會帶著我們喊『昇龍拳」，我們就跟著喊，今天好像滿有用的！」楊閎宇笑說。
冠軍賽後大會舉辦頒獎典禮，主辦單位財團法人陳重光文教基金會董事長陳炳甫親自到場授獎，個人獎項如下：打擊獎依序為第一名金祥恩（新街，打擊率0.750）、吳昀熹（龜山，打擊率0.667）、張宇廷（中平，打擊率0.650）。打點獎、全壘打獎范宸竣（龜山，3全壘打、12打點）。投手獎蔡元浩（龜山，2勝、防禦率0.857）。最有價值球員吳昀熹（龜山）。教練獎吳振瞱（龜山）。