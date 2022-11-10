2022世界盃足球賽前哨戰！梅西、內馬爾現身《決戰時刻》
《決勝時刻®: Mobile – Garena》自2019年開始營運至今，將迎接第3個年頭，這次官方宣布將跨國與三位足球巨星梅西 ( Leo Messi )、內馬爾 ( Neymar Jr )、博格巴 ( Paul Pogba )進行聯動合作，為迎接遊戲3週年，這次合作中，玩家將可以在遊戲內與頂尖球星並肩作戰！更多消息請持續鎖定官方粉絲團。
官方表示，此次合作中，將把3大球星的特質融入遊戲內，來自阿根廷，可以撐上歷史最偉大的足球員之一的梅西，作為一名足球運動員，幾乎贏得了所有具代表性的獎盃，此外，在球員生涯的進球和助攻數目也十分驚人，已經打破多項紀錄，11月在卡達舉辦的世界盃足球賽，也將會是他爭取冠軍金盃的最後一搏，足球界的傳奇教練之一溫格也曾受訪表示：「他擁有良好的心理素質、為人謙卑且有團隊精神，雖然他經常被對手冒犯，但他從來沒有過度激烈的反擊。」
來自巴西的內馬爾因為擁有天賦異稟的足球才能，被稱為「O Joia」(寶石)，內馬爾不僅身手敏捷，還具有進球與為隊友助攻的能力，不僅僅是在球壇上，內馬爾即將在《決勝時刻® Mobile - Garena》與梅西重逢，慶祝決勝三週年，並在遊戲世界中共同展開全新旅程，華麗的球場風格，花哨的過人動作，以及精準的自由球，這樣與球共舞的個人特質，玩家也將在遊戲中充分感受。
博格巴是上屆世界杯足球賽法國奪冠的功臣之一，作為球壇中最有天賦的中場球員之一，博格巴不僅在進攻方面強勢，還具有堅實的防守技巧，擁有強悍的身體素質和快速移動的能力，使他在每場比賽中都備受矚目，雖然日前宣布將缺席2022世界盃，但在《決勝時刻® Mobile - Garena》中，博格巴仍將利用他強大的防守與出人意料的進攻動作，捍衛所有的隊友。