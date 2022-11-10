綠委控張榮味農舍是超大違建　轟張麗善放任無作為

▲范雲與賴品妤召開記者會指控前縣長張榮味農舍是大違建，張麗善卻讓自己家族恣意違反農業、農地相關法規，帶頭濫用農地。（圖／范雲辦公室提供）
▲范雲與賴品妤召開記者會指控前縣長張榮味農舍是大違建，張麗善卻讓自己家族恣意違反農業、農地相關法規，帶頭濫用農地。（圖／范雲辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

2022-11-10 14:22:57

民進黨立委范雲與賴品妤今（10）日舉辦「張家農地成豪華莊園　雲林青埔宮千坪景觀庭園大違建」記者會，揭露極為豪奢、華麗的千坪莊園其實是雲林縣長張麗善的哥哥、前縣長張榮味的家，而該處登記農業用地，理應只能蓋農舍，指控還奢華莊園與秘境根本是超大型違建，籲請內政部、農委會盡到中央主管機關監督責任，不要放任失控的地方自治、傷害台灣的民主法治。

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范雲表示，雲林是台灣的農業大縣，縣長張麗善在2018年選舉時，也曾喊出「雲林農業上場」，強調要發展雲林農業，但若一個農業大縣的縣長，卻讓自己家族恣意違反農業、農地相關法規，帶頭濫用農地，甚至把農地改造成自家豪華莊園，非常諷刺。

▲范雲與賴品妤出示張榮味農舍該地號為一般農業用地。（圖／范雲辦公室提供）
▲范雲與賴品妤出示張榮味農舍該地號為一般農業用地。（圖／范雲辦公室提供）
范雲指出，據了解這塊豪華莊園屬於雲林縣長張麗善哥哥，前縣長張榮味，該處門牌為「雲林縣虎尾鎮青埔2-29」，這地方被當地人士稱之為「青埔宮」，地號屬一般農業區之農牧用地，且登記為農舍在案。

范雲表示，雲林張家在5年內將荒地點石成金，此舉已違反多項法規，包括《農業發展條例》，雖是農業用地，但沒有作農業使用；也違反《農業用地興建農舍辦法》，農舍用地面積不能超過10%、農用土地不能低於90％，且農舍興建圍牆不能超過農舍用地範圍，張家豪華莊園似乎可違法的都違法。

賴品妤表示，調閱2013、2016、2018年該地段空拍圖，2013年只有2棟用以招待貴賓的小木屋與招待所；2016年清楚可見青埔宮的主建物已完成；直到2018年，不但青埔宮主建物擴張，周邊更有碎石鋪面、圍牆、鐵門，空拍圖清楚可見，除青埔宮建物面積已超過農地10%，整塊地無法作為農業使用的區域必定超過80%。

▲范雲與賴品妤指控張榮味農舍建物面積已超過農地10%，整塊地無法作為農業使用的區域必定超過80%。（圖／范雲辦公室提供）
▲范雲與賴品妤指控張榮味農舍建物面積已超過農地10%，整塊地無法作為農業使用的區域必定超過80%。（圖／范雲辦公室提供）
賴品妤說，該莊園為打造雲林縣馳名「落羽松密境」，張榮味還挖了一大片經過設計、造景的水塘，池中有壘石映影，池畔栽了數十株樹木，旁邊則鋪著碎石步道，對比先前韓國瑜妻子被報導雲林豪華農舍，韓國瑜農舍根本只能用窮酸形容。

賴品妤表示，事實上雲林縣府並非完全不管農地使用，並出示縣巿於今年7月針對民眾未符合農用規定，開罰6萬到30萬元的公文。但是針對張麗善縣長自家人的農地，疑似完全沒有農用、大型違建的問題，「難道是只准州官放火、不許百姓點燈？」

最後，范雲及賴品妤呼籲，縣長家族光是這幾塊農地違反的法規，就已經是罄竹難書，相關新聞都已經爆出2年了，法律仍然管不到青埔宮，要求內政部、農委會，盡到中央主管機關監督責任，不要放任失控的地方自治、傷害台灣的民主法治。

農委會指出，稽查仍回歸地方自治，中央每年都有稽查小組去做檢查，若地方政府接獲檢舉也應該啟動檢查。內政部則說，《農業用地興建農舍辦法》是農委會與內政部一同發布，農業適用是否按照規定由農業單位啟動，中央會有調查的原則與機制。

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