快訊／BLACKPINK官方開抓黃牛！首批4座位遭取消 網嗨翻
南韓人氣女團「BLACKPINK」近期舉辦《BORN PINK》世界巡迴演唱會，明年3月18日即將來台，引發粉絲搶票熱潮，卻出現不少黃牛開始兜售座位，甚至還出現炒價到40萬的誇張情事。對此，主辦官方Live Nation Taiwan理想國今（10）日也發出公告，宣布4座位因轉賣遭取消，將被釋出重新販售。
Live Nation Taiwan 理想國在臉書粉專公告，經檢舉並查證核實，BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] KAOHSIUNG場次的以下座位號，在網路上有不法加價轉賣之情事。
據拓元會員服務條款第9條禁止事項中第7項以及第12條票券購買之第6項之規範，該筆交易將被取消，座位將被釋出重新販售 :
2樓E32區 2排303號、304號
2樓C21區 3排275號、276號
Live Nation Taiwan也表示，未來如有相關情事經查核屬實，將依循此辦法辦理並釋出座位，不再另行公告，請勿以身試法。也再次提醒切勿於官方售票系統以外的任何平台購買二手票券，以避免被有心人士詐騙或該筆交易票券被取消而不自知，損害自身權益。
不少粉絲聽聞消息，也紛紛嗨喊「希望繼續抓，也希望能落實實名制」、「有機會了，繼續清理」、「全部查一遍應該可以空出一半的位子吧」、「去讓票網抓，一定可以抓更多」。（編輯：潘毅）