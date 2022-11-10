綠營北北基桃推月票 侯友宜：樂見討論、但要務實面對
針對民進黨北北基桃候選人日前共同推出1200元月票的「北北基桃首都通」交通政見，尋求連任、請假投入選戰的新北市長侯友宜今（10）日在前往蘆洲市場掃街及廟宇參香前受訪表示，他認為很多政策都是在討論過程中，務必要尊重大家，只有團結合作，面對務實大生活圈，這才是好的態度。
侯友宜表示，因為機捷也在大台北生活圈內，所以曾經提出將雙北1280元搭到飽的交通月票納入機捷的想法，但是這樣的政策面臨很多實務面的狀況，首先就是中央到底能補助多少經費，而且要擴大層面到台北、YouBike甚至好多的公共運輸，所必須負擔的經費不是地方能夠負擔得起的。
侯友宜進一步表示，相信這樣的政策可以拿出來討論，但一定要務實面對，當時1280提出後，大家就有不一樣的聲音，而且中央也沒說要補助；現在又降為1200，在這選舉最後時刻，強調選舉是一時的，特別是在經費有限的新北市，每分錢都要花在刀口上，樂見大家共同面對討論，但要務實地把每個步驟做好，討論過程務必要尊重大家，只有團結合作，面對務實大生活圈，大家一起面對解決，這才是好的態度。
而對於民眾黨新竹市長參選人高虹安昨日找國民黨新竹縣長楊文科的藍白合外界質疑，侯友宜仍簡短回應，表示自己的態度永遠不變，就是大家「好好做事」，強調可以有不同理念、想法，只要為國家人民做好的事情都是好事，做事不分你和我，認真打拚，團結這片土地所有人。