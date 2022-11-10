估蔣萬安辭職傷黃珊珊 林錫耀：民進黨7立委當然不會辭
台北市長選舉激烈，國民黨候選人蔣萬安今日上午宣布辭去立委職務，各界關注是否選情告急。民進黨秘書長林錫耀今（10）日受訪對此表示，蔣萬安並沒有如自己聲稱、藍營吹捧的取得領先優勢，可能為了選情趕快辭職，如此應會拉到民眾黨的票，讓黃珊珊的壓力很大；另外，談到民進黨也提名了7位立委參選縣市長，林錫耀表示，與其辭職，不如用優質條件與訴求爭取支持，被問及「7人都不會辭職？」林錫耀肯定表示，「當然」。
林錫耀表示，上禮拜就聽說國民黨中央要蔣萬安辭立委，但蔣萬安一直在猶豫，今天終於做了這個決定，時機是很值得探討的。因為如果要破斧沉舟，那就登記參選的時候就辭；如果要催票，也不是這個時機，現在辭職策略性考慮非常強。
林錫耀說，台北市長選情仍舊渾沌不明，尤其是陳時中在辯論中的感性發言，讓許多人非常認同，陳時中也到新竹市、苗栗與同黨候選人沈慧虹、徐定禎掃街，反應也很熱，可見社會大眾對指揮官防疫表現是肯定的。
「蔣萬安並沒有如自己聲稱、藍營吹捧的取得領先優勢」，林錫耀說，蔣萬安可能為了選情能夠加溫，趕快做下辭立委的決定，以免走下波拉不回來。
林錫耀表示，之前國民黨一直操作棄保，甚至還提及「新竹換台北」，如此赤裸裸的操作，大家看多了，效果也相當有限。高虹安一連串爭議事件對民眾黨是一大重擊，蔣萬安請辭立委應拉不到民進黨的選票，但民眾黨跟國民黨重疊性很高，蔣萬安辭立委會讓黃珊珊的壓力非常大。
林錫耀說，民進黨在此次縣市長選舉中，有提名鄭運鵬、蔡其昌、蔡適應、黃秀芳、劉建國、周春米、劉櫂豪等7位立委參選，但黨中央與大家很早就有共識，與其在選舉採取請辭的手段，不如打正規戰，用個人優質條件與訴求爭取民眾支持，被問及「7人都不會辭職？」林錫耀肯定表示，「當然」。